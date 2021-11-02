鍾南山：堅持清零是低成本策略 美媒：彰顯政治權威

鍾南山稱中國的「零傳播政策」是一種低成本的策略。(翻攝自環球電視網)

據人民日報消息，中國 對新冠疫情 採取零病例的政策，被有些國家認為是成本過高。中國工程院院士鍾南山 對此表示，在目前情況下，相較於有些國家「感染後再治療」的做法，中國的「零傳播政策」並非成本過高，而是一種低成本的策略。

據中新網報導，中國工程院院士鍾南山日前在第三屆中國醫師公益大會上表示：當前處於新冠病毒的活躍期，雖然中國局部地區出現小規模聚集性疫情和零星散發病例，但是他相信在不到一個月的時間就能夠得到非常有效的控制，雖然新型冠狀病毒在短時間內不可能被徹底解決，但是中國呼籲全世界的其他國家要嚴謹重視疫情防控。

就在世界各地與病毒共存而陸續放鬆防控政策時，中國仍在試圖徹底根除病毒，而這種極為激進的防疫做法被外界普遍稱為「清零政策」。

中國為何堅持「清零」？自由亞洲電台報導，筆名「黃河邊」的加拿大獨立媒體人表示，中國政府希望藉「清零」政策體現其體制優越性。「這種『運動式抗疫』是中國政府的一貫特色，因為它可以彰顯當局的政治權威.……再加上中國通過這種方式，為它管控社會提供了新的理由。」

有中國媒體報導，上海迪士尼對所有園內人員的核酸檢測過程只用了五個小時，有人一邊排隊，一邊觀賞萬聖節煙花。在社媒上，不少人感歎道「這就是上海速度」。

但在一些經濟遠沒有上海那麼發達的城市，「清零」政策顯然就沒有這麼體面了。從今年3月到現在大多時間處於「封城」狀態的雲南邊境城市瑞麗，全體市民居家隔離，大多數行業陷入停擺狀態。瑞麗市原副市長戴榮里幾天前親自在微信上發文呼籲：「請救救這個英雄的城市吧！」

中國紅十字基金會大病救助專案前高管任瑞紅認為，中國民眾看上去大多支持「清零」政策，一方面是因為他們中的不少人有著非典疫情的傷疤，另一方面就是因為國內輿論過度「妖魔化」了歐美國家的疫情形勢。但她表示，長期實行「清零」政策勢必會拖累國民經濟。

在限制性政策方面，一些中國官員也在提出不同的想法。中國疾病預防控制中心主任高福近期對媒體表示，一旦疫苗接種率達到85%，中國「為什麼不能開放呢？」但考慮到中共20大明年即將召開、中國領導人習近平屆時極有可能尋求連任的情況下，不少分析人士認為，當局堅持「清零」政策並不「科學」，而只是一場「政治秀」。