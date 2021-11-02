北京防疫再升級 出了城恐回不去
中國本土疫情持續擴散，中共19屆六中全會下周將在北京舉行，北京再升級防控措施，繼要求市民非必要不出京後，昨日又下令，人在外地的北京居民，若與確診病例有「時空重合」須暫緩回京。相關措施使許多正要返京的民眾措手不及。
據中國國家衛健委昨日通報，中國新增確診病例92例，其中本土病例59例。新增本土病例集中在黑龍江黑河市（25例）、河北石家莊（7例）、甘肅蘭州和天水市（各5例）等地。
北京此輪本土疫情累計報告近30個確診病例，昨日下午又通報出現兩例核酸檢測陽性。
第一財經報導，北京市衛健委昨日表示，正在京外出差、旅遊等未返京人員，如果與目前中國各地已報告病例的公布行程有時空重合，應立即向社區、單位、賓館報告行程，「就地自我隔離」不外出，並配合各項管控措施。
北京市衛健委提醒稱：「如尚未返京，請暫緩回京，並配合當地防控措施。」所謂「時空重合」是疾控系統的專業術語，具體指同一社區、同一商超、同一車站機場等。「時空重合」限制返京的政策，實際操作中可能導致一些人沒有去過中高風險區、打過疫苗、核酸陰性、行程碼綠碼，卻回不了北京。
此前，北京市上周已發布七大防控措施，要求最大限度減少出京活動。北京一位流行病學專家表示，此次北京採取「時空重合」的防控政策，是因此次疫情與過去不同，過去的疫源地比較單一和固定，這次是網路交叉的情況比較嚴重。
微信公眾號上的文章「為何出京後回不了北京，陷入閉環」在網路熱傳，反映出民眾對嚴防疫情擴散下、突然回不了北京的錯愕與不滿。
上一則
鍾南山：堅持清零是低成本策略 美媒：彰顯政治權威
下一則
FB留言