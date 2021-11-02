施建祥落網／范冰冰捲「陰陽合同」 就是栽在他手上

范冰冰因扯入「陰陽合同」事件遭到封殺。（取材自微博）

涉及金融詐騙，被國際刑警組織列為紅色通緝犯的中國 商人施建祥，讓藝人范冰冰 在2018年曾因為他製作的電影 而捲入「陰陽合同」事件，當年掀起中國演藝圈「大追稅」與罰款風波，引爆中國影視文化界的整頓風暴，當時有消息傳出范冰冰被相關當局封殺3年，不少未上映的戲劇戲分被刪光，代言也被替換，至今范冰冰仍未全面復出。

有媒體稱，扯入施建祥的金融詐騙案，應該是范冰冰與其他多位明星最後悔的事。「陰陽合同」是中國演藝界多年來的陋習，指的是為規避納稅，演藝影視界與明星製作一明一暗共2份合同。2018年因為影視界的糾紛爆發陰陽合同陋習曝光，范冰冰收入高、名氣大，在中國國家稅務總局雷霆查處下，首當其衝地被罰款及補稅高達8.84億元人民幣（約1.3億美元），其他明星也被罰得哀鴻遍地。

中國官方此後為演藝界收入釘了收入天花板，還發出各項生活與言論禁令，情節嚴重的還會被列為「劣跡藝人」，也才會導致吳亦凡等明星因與女粉絲的情色糾紛遭到逮捕與刑事起訴的嚴重下場，對整個演藝界連鎖性的影響十分巨大。

范冰冰被曝光的陰陽合同，是來自於影視界名人崔永元的爆料，他公布合同資料時不慎出了范冰冰的名字，同時被扯進的數名演藝人員都指向與快鹿集團相關的電影及其幕後的投資人──施建祥及其籌資拍攝的電影「大轟炸」，此時施建祥早已因總金額高達434億元（約67億美元）非法集資與金融詐騙遭到通緝，丟下一堆爛攤子後逃亡美國，該集團所屬公司被判處罰金數十億元人民幣，相關負責人與高管共12人獲判15年至9年不等的有期徒刑。法院清算公司後發現虧空達164億元人民幣，受害投資者總數達26萬人。

施建祥讀書不多，極喜好與演藝界名人往來，經常以金主身分參加演藝界與有演藝名人支撐場面的商界活動，最後也投資了影視公司，成為電影製片人。

在「葉問3」這部電影上，施建祥被查出「葉問3」票房造假，股價又跌回原狀，公司還被罰款數千萬元人民幣。票房造假與金融商品炒作失敗後，整個資金鏈中斷，快鹿集團立即爆發資金鏈危機，各家金融公司被投資者擠兌，幾個非法集資平台也被立案調查，相關負責人陸續被逮捕，施建祥很快地逃到美國避難。