倒帳159億 紅通犯「葉問3」製片施建祥在賭城落網

電影「葉問3」製片、前快鹿集團商人施建祥上周在美國被捕，他被指控以欺詐方式獲取簽證進入美國。（新華社）

電影「葉問3」製片、前快鹿集團商人施建祥上周在美國 被捕，他被指控以欺詐方式獲取簽證進入美國。施建祥在中國 涉嫌集資詐騙，2016年倒帳159.1億（人民幣，下同，約24億美元）後潛逃，被國際刑警組織列入紅色通緝令名單，當年紅極一時的演員范冰冰就是因為扯入施建祥「陰陽合同」事件，在中國遭到封殺。

「美國之音」引述美國司法部一篇聲明報導說，現年57歲的中國商人施建祥上周在拉斯維加斯舉行的一次有關加密貨幣投資 的會議活動上被捕。聯邦治安法官認為他有逃跑的可能，下令將其拘留，等待在邁阿密的審判。

由於施建祥犯罪行為涉及大量的企業、官員與個人，美國是否將他遣返受到中國各界的高度關注，目前美國與中國之間沒有引渡協議。美國政府表示，不願成為中國貪腐官員的避風港。美國政府在某些情況下與中國合作，起訴涉嫌金融犯罪人員。

據美國之音報導，施建祥以「Morgan Shi」為名撒謊騙得美國非移民簽證，2016年從邁阿密國際機場入境美國，住在加州和內華達州，近日在拉斯維加斯舉行的加密貨幣投資會議上被捕，聯邦大陪審團依兩項詐欺罪起訴施建祥，並指控他濫用美國非移民簽證，恐將面臨最高10年的聯邦監禁和最高25萬美元的罰款。

另據中港媒體報導，施建祥生於上海，以投資移民取得香港永久居民身分。施此前擁有過聯合國和平大使、美中文化交流特使等身分，亦曾自稱應邀出席過美國前總統歐巴馬白宮晚宴。但快鹿集團P2P敗露後，被揭上述頭銜大部分為偽造。

施建祥到美國後高調投資好萊塢電影公司，還曾在紐約一場募款活動上和川普合影，並於2019年試圖和出演「葉問3」的美國拳王泰森合作推出加密貨幣，但遭到泰森拒絕。

施建祥曾在娛樂圈混迹多年。2016年其投資的「葉問3」在中國上映，涉嫌虛報票房收入「洗錢」，網上爆出「幽靈票」現象，即午夜場等冷門時段電影票售罄，他聲稱4天「創造」4億元票房收入，引來國家廣電總局調查，最終被認定「葉問3」虛報票房3200萬元。

報導指出，美國證券交易委員會（SEC）今年9月取消了施建祥在美國控制的影視投資公司Moregain Pictures Inc.的所有證券。SEC說，2019年以來，這家公司一直沒有發布財務報告。