字節跳動落實「1075」新工時制 員工加班要申請

字節跳動成為互聯網圈第一家邁向「1075」工作制的公司。（中新社）

自8月份取消「大小周」後，字節跳動近日再調整工作 時間，從早上10時上班到晚上7時下班，一周工作5天，或成為互聯網圈第一家邁向「1075」的公司。

澎湃新聞報導，多位字節跳動員工處證實，1日當天字節跳動更新了企業內網上的「加班管理規定」，規定中提到，工作日7時後加班需提交申請，需要有理由經過領導同意，每天最多加班3小時，每月最多36小時。飛書裡也更新了一則中國 加班規定的文檔，其中對工作時間有明確認定：工作時間上午10點到下午7點。

對於加班工資也有了明確規定：工作日加班工資為原有的1.5倍，休息日加班工資2倍，節假日加班工資3倍。

此消息一出，各大社交媒體、職場APP上一片沸騰。有字節跳動員工表示：「原來的早會從早上11時改成了10：05分，每周三晚上8時的例會改成了下午5時，這說明『1075』已經開始落實了。」

也有字節跳動員工總結表示，規定明確每天7時下班後，可以為公司節省夜宵、打車費等成本，能夠防止員工摸魚，也能提高工作效率。同時，還能使得公司的名譽進一步提升，吸引更多不喜歡「內卷」的人才進入公司。

不過，並不是所有人都願意取消加班。有字節員工透露，擔心取消加班後自己的收入會受到影響。「現在的工資沒有改變，卻減少了工作時長，相當於薪資普漲，所以績效考核的晉升調薪可能會變得更加嚴苛。」另外，也有員擔心落實的問題：「工作量不會因為工作時長減少而變低，因此實際推行後未必會讓人更加輕鬆。」

報導指出，這項新制度是字節跳動提升員工福利 的最新舉措。此前，字節跳動、快手等多家網路企業已宣布取消了雙休、單休交替進行的「大小周」制度。