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廣告詞家喻戶曉 金嗓子市值蒸發90% 宣布退市

中國新聞組／北京2日電
金嗓子宣布將在港交所退市。（取材自紅星新聞）
金嗓子宣布將在港交所退市。（取材自紅星新聞）

「保護嗓子，請用金嗓子喉片，廣西金嗓子！」這句廣告詞曾是中國一代人的記憶，但這家家喻戶曉的公司，即將在港交所退市。

紅星新聞報導，10月29日，在港交所給的最後期限前，金嗓子發布公告稱：要約人（一間由創辦人控股公司及亞賦控股公司間接全資擁有之公司）與本公司以通過協議安排方式將本公司私有化，將按每股計畫股份2.80港元註銷股份（較昨日收市價溢價3.7%）。預期將於2021年12月15日上午9時正撤銷股份在聯交所的上市地位。

受此消息影響，截至10月29日收盤，金嗓子股價報收2.69港元，跌0.37%，市值不到20億港元。上市6年以來，金嗓子股價曾從每股最高6元多下挫至1元多，市值最多縮水達90%。

來源：YouTube

報導指出，1993年，試投產金嗓子喉寶，市場迎來一片叫好；1994年正式成立廣西金嗓子製藥廠；90年代末公司產值達2億元，躋身全國百強製藥企業；2015年7月，金嗓子在港交所上市，市值一度高達60億港元。

但曾經風頭無兩的金嗓子，近幾年的日子卻並不好過。據報導，2019年，金嗓子因未支付廣告費陷入失信風波。彼時已經73歲的金嗓子董事長江佩珍，也因此成為「老賴」，被限制乘坐飛機、在星級以上賓館居住等高消費行為。

9月23日，金嗓子發布其2021年半年報。數據顯示，今年上半年金嗓子營收3.7億元（人民幣，下同），同比增長83.1%；淨利潤為8150萬元，同比增長415.8%。

金嗓子解釋稱，收益增加是因為2021年上半年的銷售情況已經恢復到新冠肺炎疫情爆發前水平。

紅星新聞注意到，金嗓子營收結構單一，公司一直依仗金嗓子喉寶和金嗓子喉片（OTC）兩款產品，這兩款產品甚至占據了總銷售額的89%。半年報內兩款產品收入同比大幅提高，均因為恢復至疫情前銷售水平。

但目前，這兩款產品也面臨著銷售天花板。去年年報顯示，2020年，金嗓子喉片的銷售收入約為5.8億元，同比減少19.3%；喉寶系列產品的銷售收入約5370萬元，同比減少了19.6%。

為了破解產品單一化難題，江佩珍也曾試圖走多元化道路。比如2016年5月推出了金嗓子草本植物飲料，2019年7月推出金嗓子腸寶。但這兩款產品都銷售量寥寥，以失敗告終。

營收 疫情 股價

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