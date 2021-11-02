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「雙減」丟工作 當「住家教師」更高薪 月入1萬變3.5萬

中國新聞組／北京2日電
「雙減」下，補習班老師失業，但「住家教師」市場興起，男老師尤其吃香。（取材自百度百家號教師枕邊書）
「雙減」下，補習班老師失業，但「住家教師」市場興起，男老師尤其吃香。（取材自百度百家號教師枕邊書）

中國教育部「雙減」政策下，學科類培訓機構被嚴管，大批企業倒閉，任職培訓業老師紛失業。於是在市場需求下，「住家教師」、「高端家政」、「高級保母」悄然興起。一位因「雙減」丟工作的小伙轉換跑道，當起「住家教師」，每月薪水3萬5千元，讓不少人羨慕。

中國新聞周刊報導，「住家教師」月薪2到5萬元人民幣的高工資，不僅讓曾經的補教老師看到希望，就對北大清華等名校高材生來說，亦充滿誘惑。

從北方一985院校碩士畢業的周暘（化名）在所中學任教，一個月工資到手不到一萬元人民幣；3年前經人介紹去一家補習班，起初利用周末的時間教學，收入可觀，後來周暘索性辭去了中學教師，進入補習班。

在今年過完年後，補習班就開始流傳著官方要整治的消息，周暘32歲生日的前一天，他失業了。

在一次同學會上，同學無意間說，最近很多家政公司都在招有教育背景的「保母」，給的價格很高。問得很仔細，「能教什麼課程？能否全程住家？能否教授除課業外的學習習慣。」周暘得到面試的機會。

客戶是一對40歲左右的夫妻，有一個9歲的兒子，目前在上小學，由於父母都忙，沒時間管孩子，孩子成績一直很差，希望找到一個「住家教師」來一對一教學，周暘接受這份工作，月薪3萬5000元人民幣（約5500美元），每個月只一天假期。「每天早上我7點半開車送他去學校，下午3點半接他回來，中間的這段時間，沒有太多事」

其實，住家教師並不是「雙減」後才有的，更像是家教行業的新變種。幾年前，「家教O2O」曾經以燎原之勢攻占市場。家長通過APP就能找到所在城市的家教，一度有兩千多家公司湧入家教O2O市場。

另據百度百家號「教師枕邊書」，少部分的「住家教師」收入可以達到5萬元人民幣，但其個人條件也要十分優秀。

教育部 中國 工作

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