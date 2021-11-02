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山西豪氣新娘 288頭豬陪嫁 每一隻都貼囍字

中國新聞組／北京2日電
山西一名女子的嫁妝居然是288頭豬。（視頻截圖）
山西一名女子的嫁妝居然是288頭豬。（視頻截圖）

山西臨汾洪洞縣一女子出嫁，娘家「大手筆」地陪嫁了288頭豬，每隻身上都貼了囍字，一字排開、陣容強大，場面十分壯觀。

來源：YouTube

據時間視頻，參加婚禮的賓客稱，自己參加劉姓宗親在大槐樹的婚禮，在婚禮現場看到這288頭豬貼滿囍字，非常震驚，自己也是第一次見到如此特別的「陪嫁」。另有知情人稱，女方應該是開養豬場的，而男方應該也是做肉聯廠的，這兩家估計是戰略合作關係，這是典型的門當戶對，把生意做大做強，屬於強強聯合。

對此網友紛紛表示：「這嫁妝太硬核了！」一頭頭白花花的大肥豬，就好像一輛輛車一樣，多霸氣，按照每頭豬3000元人民幣算，這288頭豬合計也要80多萬人民幣（約12多萬美元）。

也有網友擔憂，「陪嫁這麼多豬，這該往哪裡放呀，新郎家還不得建個大型養殖場？」還有人認為，大喜之日擺放這麼多豬肉不好，愛女心切是好的，但也不必用這麼多豬的生命來展現吧？結婚本來是喜事，結果卻是如此殺生，雖然豬固有一死，但在大喜的場合，還是讓人感覺不好。

更有網友結合當下豬肉時價和行情調侃：「女孩子如果是去年結婚就好了，去年豬肉價格貴，今年豬肉跌價了，按照行情今年結婚應該陪嫁青菜！」

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