廣西羊肉西施 說最柔的話 揮最狠的刀

郭柳玲成為市場的嬌點。（視頻截圖）

一條快手短視頻最近火了。視頻裡，一位人美聲甜的「小姐姐」站在菜市場的檔口裡賣羊肉。「要排骨是嗎？」她幫客人挑好羊排，麻利地剁肉、裝袋…手起刀落間節奏流暢。她叫郭柳玲，今年28歲，最近在網上嶄露頭角，網稱「麒麟臂羊肉西施」，獲評「說最溫柔的話，揮最狠的刀」。

來源：YouTube

南國今報報導，家住廣西貴港的郭柳玲表示，羊肉舖是父親開的。但去年父親腎衰竭，每個月要做12次血透（洗腎）。家裡的頂樑柱突然倒下了，身為長女的她決定接過重擔，撐起父親的羊肉店：「一方面，是想賺錢給我爸治病，一次血透就要花幾百塊錢，對普通人家來說，確實挺難的。另一方面，羊肉舖是我爸白手起家，我也不希望它停業。」

郭柳玲的剁羊肉視頻。（取材自南國今報）

剛開始接手羊肉舖，郭柳玲就遇到了難題。因為父親生病，有一部分客源流失了；還有顧客覺得她的「刀法」不給力，把羊肉砍得太碎了。於是她痛下決心，一回家就練習砍豬骨頭，終於練出一手好刀功。現在的郭柳玲，外形是嬌弱弱的小姐姐，但砍起肉來卻利落的不輸大男人，扛起40多斤重的山羊毫不費力。

今年3月，郭柳玲開始在快手平台上發短視頻。她的聲音親切溫柔，辨識度高，又有顏值加持，讓她漲粉不斷。談起自己的一夜爆紅，郭柳玲覺得不真實：「10月23日那條給老人砍羊排的視頻，忽然有5000萬點擊量，獲讚100多萬……我自己都沒想到！」如今，她在快手平台上已經有近百萬的粉絲，網友評論她：說最溫柔的話，揮最狠的刀。

「有一位粉絲是廣東汕頭的，他特意開車1000多公里，來我這裡買了4斤羊肉，馬上趕回去。絕對的鐵粉了。」郭柳玲說，還有一些粉絲，看她直播時發現她忙得連午飯都沒吃，就替她訂外賣送來。她不希望替她花錢送禮物，粉絲也覺得她是「三觀很正」的主播。

郭柳玲看似嬌弱，扛起40多斤重的山羊卻毫不手軟。（取材自南國今報）

成了網紅後，郭柳玲覺得最大的改變就是生意變好了。從一天只賣一兩頭山羊增加到六、七頭。網上下單每天也大概有50單。郭柳玲說，她希望未來能將這間羊肉舖開成連鎖店，賣自己品牌的山羊肉，「讓全國各地的顧客都能吃上我們廣西產的山羊肉」。不過當下她最大的心願，還是賺到足夠的醫療費 ，讓父親換腎後擁有健康的身體。