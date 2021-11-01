河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉

岳小美被稱是「豬肉西施」。（視頻截圖）

河南 洛陽一名賣豬肉的女子憑著亮麗外型、嫻熟刀法走紅網路，有粉絲開車1個多小時來買肉。女子稱，自己13歲就幫著家人賣豬肉，家裡有三個孩子要養，必須拚。

來源：YouTube

綜合媒體報導，女子名叫岳小美，今年才26歲，面容姣好但絕非「花瓶」，不論切肉、剁肉、剔骨還是獨自搬100多斤的豬，她都游刃有餘，不少外地的顧客會開上好幾個小時的車程來到她的店舖，點名只要買她切的肉，原因是她刀工嫻熟，大家買著放心。

不管是切肉、剁肉、剔骨，岳小美都游刃有餘。（視頻截圖）

瀟湘晨報報導，岳小美出生河南，13歲時候就跟著家裡人賣豬肉。上學的時候，但凡節假日都會回家幫忙，她表示自己非常喜歡這份職業。迄今為止，岳小美已經在這個行業幹了十幾年，練就了一手好刀工。加上岳小美長得漂亮，所以受到了網友們的關注並迅速走紅，大家給她取了一個外號，叫做「豬肉西施」。

岳小美已是三個孩子的媽媽，眾人得知後誇她保養得好。（視頻截圖）

岳小美已是三個孩子的媽，她說雖然丈夫開了一家修車廠，但她自己不喜歡做全職太太，更不願意讓家人養自己，希望透過努力工作 為孩子帶來更棒的生活。

不少網友們因此誇讚她是獨立自強的女性，稱她「漂亮還上進，勞動者是最美的人」、「重點不是美女，也不是賣肉的美女，重點是三孩」，也有人說「顏值即正義」。