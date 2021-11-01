感動萬千網友 暴紅「漠河舞廳」源自深情獨舞老人

一篇「再見了，晚星」，一首「漠河舞廳」，旋律響起，無數網友為之動容。（取材自山東商報）

「漠河舞廳」這首歌曲莫名其妙地被翻騰出來火了，某視頻平台該曲的播放量達2.1億次。暴紅歌曲的背後，是一座中國 最北的小城，一場特大森林火災，一曲撼動人心歌，一位獨舞的老者，再加上一段傷心的往事，讓無數網友為之動容。

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「我從沒有見過極光出現的村落，也沒有見過有人在深夜放煙火，晚星就像你的眼睛殺人又放火，你什麼都不必說 ，野風驚擾我。」山東商報報導歌手柳爽去年以第一視角寫下了一篇「再見了，晚星」，創作了一曲「漠河舞廳」。歌曲故事背景是，一位老人，在大興安嶺特大森林火災中失去了熱愛跳舞的妻子，在餘後時間中，他一直未再結婚，而是用獨舞懷念離世的妻子。

「親愛的康氏，抱歉因為生分，再喚你為康氏，因為闊別許久，無法想像你因為衰老而未曾出現的祥和的相貌。苦難已過，世界大好，如果有通往另一處日夜不眠的隧道，我將駕駛我深褐色的吉普車，搖下吱吱作響因寒冷而結霜的脆窗，我想向你展示我堅不可摧的禮扣，以及我未有一日曾動搖的思念若渴。」歌曲直擊人心，以極快的速度在網路上發酵，到10月30日，這首歌在網易雲已達3萬4000餘條。

大興安嶺特大森林火災發生於1987年5月，一場大火席捲了這座邊城，211條生命葬身火海，5萬餘人無家可歸。

柳爽10月27日在個人微博 上提及了歌曲的創作，他說沒有留老人的聯繫方式，名字也是化名，文章是基於不到五分鐘攀談的事實背景，「進行了很多自我填充和文學想像」。一位漠河的當地人則說：「故事或許有藝術加工的成分，但至死不渝的愛情故事很可能發生在老漠河人當中。」漠河市五六火災紀念館副館長馬景春說，災難已經過去了34年，但漠河的撲火精神及火災故事還活在老漠河人的心中。

漠河舞廳位於地下室。（取材自山東商報）

當地人根據歌曲發表時間和歌中故事，依稀猜出了這間舞廳。當地人指出，舞廳位於地下室，依舊在營業，一張門票5元錢。「我見過這位老人，只是不知道他的故事。」該舞廳老闆李先生說開業之初，老人獨自一人連著跳了好幾天的舞，此後斷斷續續的來，「最近沒看到他。」

有很多網友評論表示想看看漠河舞廳。漠河市文體廣電和旅遊局局長馮廣慶表示，「這個故事很感人，一個老人，獨舞了一生。」「漠河舞廳」這首歌可以說成為當地的一個文化符號，未來計畫找到一個合適的位置復原老舞廳的狀態，讓這個符號繼續擴大。