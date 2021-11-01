年薪60萬招中小學老師 內蒙煤炭大城：負擔得起

招聘公告由內蒙古鄂爾多斯市第一中學伊金霍洛校區及鄂爾多斯市第一中學附屬小學發布。（取材自36氪＠微博）

內蒙古自治區鄂爾多斯市，近日打出年薪60萬（人民幣，下同，約9.4萬美元），招聘清華、北大畢業生當中小學教師的招聘啟事。此次發布招聘公告的學校，分別是內蒙古鄂爾多斯市第一中學伊金霍洛校區（以下簡稱『伊金霍洛校區』）、鄂爾多斯市第一中學附屬小學（以下簡稱『附屬小學』）。

中國 新聞周刊報導，根據上述公告，清華、北大畢業生，實行年薪制，簽訂三年聘用合同，每人年薪50萬元（稅前）；一次性簽訂六年聘用合同，每人年薪60萬元（稅前）。

上述招聘也給了清北畢業生之外的應聘者優厚的待遇。如果通過各項招聘測試且成績優秀的本科生，將獲得1套80平方米住房或25萬元安家費；碩士研究生及以上學歷可享受100平方米免費住房或30萬元安家費。

值得注意的是，以上所有招聘的教師崗位，都帶編制。

據悉，此次發出招聘的學校，均由鄂爾多斯市第一中學、伊金霍洛旗人民政府和烏蘭集團聯合創辦。鄂爾多斯市第一中學創辦於1939年，已建校80多年。從2017年至今的5年時間，鄂爾多斯一中平均每年考入清北人數均在30人以上，高考成績優秀。

「五六十萬年薪確實非常誘人，但考慮到城市還是會猶豫。」來自北京 大學的畢業生小飛（化名）表示。

鄂爾多斯負責招聘老師表示，對招聘中提出最高60萬年薪的待遇， 「我們財政可以負擔得起」。

內蒙古是世界最大的露天煤礦之鄉，內蒙古全區之內，鄂爾多斯為煤炭產能的支柱。在中國城市中，鄂爾多斯一直以高人均GDP著稱。 2020年，鄂爾多斯人均GDP高居第四。2021年，煤炭價格高企。鄂爾多斯人均GDP超越香港 ，居全國第一鄉，資產過億的富豪人數超過了7000人。

然而，在2011年下半年開始，隨著煤炭價格的腰斬，鄂爾多斯整個城市的經濟蒙上寒霜。近幾年開始減輕煤炭依賴和產業轉型，人才成為關鍵。