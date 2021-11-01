我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台前外長歐鴻鍊81歲病逝 任內推動「外交休兵」

聯國官籲捐60億救饑 馬斯克：說清楚怎麼救就捐

年薪60萬招中小學老師 內蒙煤炭大城：負擔得起

中國新聞組／北京2日電
招聘公告由內蒙古鄂爾多斯市第一中學伊金霍洛校區及鄂爾多斯市第一中學附屬小學發布。（取材自36氪＠微博）
招聘公告由內蒙古鄂爾多斯市第一中學伊金霍洛校區及鄂爾多斯市第一中學附屬小學發布。（取材自36氪＠微博）

內蒙古自治區鄂爾多斯市，近日打出年薪60萬（人民幣，下同，約9.4萬美元），招聘清華、北大畢業生當中小學教師的招聘啟事。此次發布招聘公告的學校，分別是內蒙古鄂爾多斯市第一中學伊金霍洛校區（以下簡稱『伊金霍洛校區』）、鄂爾多斯市第一中學附屬小學（以下簡稱『附屬小學』）。

中國新聞周刊報導，根據上述公告，清華、北大畢業生，實行年薪制，簽訂三年聘用合同，每人年薪50萬元（稅前）；一次性簽訂六年聘用合同，每人年薪60萬元（稅前）。

上述招聘也給了清北畢業生之外的應聘者優厚的待遇。如果通過各項招聘測試且成績優秀的本科生，將獲得1套80平方米住房或25萬元安家費；碩士研究生及以上學歷可享受100平方米免費住房或30萬元安家費。 

值得注意的是，以上所有招聘的教師崗位，都帶編制。

據悉，此次發出招聘的學校，均由鄂爾多斯市第一中學、伊金霍洛旗人民政府和烏蘭集團聯合創辦。鄂爾多斯市第一中學創辦於1939年，已建校80多年。從2017年至今的5年時間，鄂爾多斯一中平均每年考入清北人數均在30人以上，高考成績優秀。

「五六十萬年薪確實非常誘人，但考慮到城市還是會猶豫。」來自北京大學的畢業生小飛（化名）表示。

鄂爾多斯負責招聘老師表示，對招聘中提出最高60萬年薪的待遇， 「我們財政可以負擔得起」。

內蒙古是世界最大的露天煤礦之鄉，內蒙古全區之內，鄂爾多斯為煤炭產能的支柱。在中國城市中，鄂爾多斯一直以高人均GDP著稱。 2020年，鄂爾多斯人均GDP高居第四。2021年，煤炭價格高企。鄂爾多斯人均GDP超越香港，居全國第一鄉，資產過億的富豪人數超過了7000人。

然而，在2011年下半年開始，隨著煤炭價格的腰斬，鄂爾多斯整個城市的經濟蒙上寒霜。近幾年開始減輕煤炭依賴和產業轉型，人才成為關鍵。

中國 北京 香港

上一則

北大化學博士棄教授職 樂當中學老師

下一則

有飛機有別墅 中國8富豪資產被拍賣受矚目

延伸閱讀

上海、北京GDP將破4兆元人民幣 有望擠進世界前5

上海、北京GDP將破4兆元人民幣 有望擠進世界前5
中國31省前三季GDP 北京增10.7%排第三

中國31省前三季GDP 北京增10.7%排第三
中國祭出「保供穩價」動力煤期貨價近腰斬

中國祭出「保供穩價」動力煤期貨價近腰斬
中國煤炭油氣業第三季大賺 分別成長2.7倍及2.9倍

中國煤炭油氣業第三季大賺 分別成長2.7倍及2.9倍

熱門新聞

古風美食視頻博主李子柒告經理人，與「杭州微念」徹底撕破臉。（視頻截圖）

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

2021-10-27 08:00
一名遊客闖入北京野生動物園白虎園區對眼前的虎群叫囂、狂吼、挑釁，但老虎始終不為所動。（百家號）

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

2021-10-25 12:17
警方破獲賣淫嫖娼窩點。（視頻截圖）

江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲

2021-10-26 08:00
小河墓地每個墓都有一根立木，形成了一座像是乾枯的胡楊林一樣的景象。（取自《澎湃新聞》）

新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉

2021-10-28 10:20
何先生查看監控發現，最後離開公司的人，正是新入職的小伙子孫某某。（取材自瀟湘晨報）

新人主動加班老闆感動 第二天竟讓公司癱瘓

2021-10-25 13:00
中國房地產稅試點工作將展開，首波城市可能包括杭州。圖為杭州樓房。（中新社）

中國房地產稅落地 遊戲規則變 暗藏3意義

2021-10-24 17:19

超人氣

更多 >
影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓

影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓
美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎

美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎
Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售

Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售
重申對台政策 布林肯：確保台自衛 反對片面改變現狀

重申對台政策 布林肯：確保台自衛 反對片面改變現狀
酒駕的暴力事件（下）

酒駕的暴力事件（下）