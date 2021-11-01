年薪60萬招中小學老師 內蒙煤炭大城：負擔得起
內蒙古自治區鄂爾多斯市，近日打出年薪60萬（人民幣，下同，約9.4萬美元），招聘清華、北大畢業生當中小學教師的招聘啟事。此次發布招聘公告的學校，分別是內蒙古鄂爾多斯市第一中學伊金霍洛校區（以下簡稱『伊金霍洛校區』）、鄂爾多斯市第一中學附屬小學（以下簡稱『附屬小學』）。
中國新聞周刊報導，根據上述公告，清華、北大畢業生，實行年薪制，簽訂三年聘用合同，每人年薪50萬元（稅前）；一次性簽訂六年聘用合同，每人年薪60萬元（稅前）。
上述招聘也給了清北畢業生之外的應聘者優厚的待遇。如果通過各項招聘測試且成績優秀的本科生，將獲得1套80平方米住房或25萬元安家費；碩士研究生及以上學歷可享受100平方米免費住房或30萬元安家費。
值得注意的是，以上所有招聘的教師崗位，都帶編制。
據悉，此次發出招聘的學校，均由鄂爾多斯市第一中學、伊金霍洛旗人民政府和烏蘭集團聯合創辦。鄂爾多斯市第一中學創辦於1939年，已建校80多年。從2017年至今的5年時間，鄂爾多斯一中平均每年考入清北人數均在30人以上，高考成績優秀。
「五六十萬年薪確實非常誘人，但考慮到城市還是會猶豫。」來自北京大學的畢業生小飛（化名）表示。
鄂爾多斯負責招聘老師表示，對招聘中提出最高60萬年薪的待遇， 「我們財政可以負擔得起」。
內蒙古是世界最大的露天煤礦之鄉，內蒙古全區之內，鄂爾多斯為煤炭產能的支柱。在中國城市中，鄂爾多斯一直以高人均GDP著稱。 2020年，鄂爾多斯人均GDP高居第四。2021年，煤炭價格高企。鄂爾多斯人均GDP超越香港，居全國第一鄉，資產過億的富豪人數超過了7000人。
然而，在2011年下半年開始，隨著煤炭價格的腰斬，鄂爾多斯整個城市的經濟蒙上寒霜。近幾年開始減輕煤炭依賴和產業轉型，人才成為關鍵。
上一則
北大化學博士棄教授職 樂當中學老師
下一則
FB留言