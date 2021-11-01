活不過冬？ 中國公民記者張展獄中絕食身體虛

2020年12月28日，上海浦東新區法院以「尋釁滋事罪」判張展有期徒刑4年。（中央社）

因前往武漢 報導疫情 被判刑的中國公民記者張展，在獄中絕食抗議致身體虛弱，她的哥哥近日在推特 發文，擔憂張展活不過這個冬天；家人與友人呼籲盡快讓張展保外就醫。

中央社引述長期呼籲釋放張展的王劍虹日前在臉書發出微信對話內容，指張展的母親10月29日通過視訊通話，看到張展身體狀況更加虛弱，「要人扶著走路，說話時連頭都無力揚著，再不保外就醫，很危險。」

張展的哥哥張舉也在推特分別以中英文發文，介紹妹妹2007年從西南財經大學畢業，2010年取得金融方面碩士學位，同年通過國家司法考試，開始在上海開始律師執業工作。

張舉說，張展身高177公分，目前體重不到40公斤。他覺得妹妹可能活不了太久了，「在即將到來的冷冬，如果她沒有堅持過去，我希望世界能記住她原來的樣子」。

張舉還說，「如果張展因為記錄、評論了2020年有關武漢疫情的幾件真實的事件，就被抓捕、判刑4年，行將因飢餓而死去，那麼微博上這麼多為雲南瑞麗疫情呼救的人，也都要被抓起來嗎？」

目前在請願網站Change.org上進行的「報導武漢肺炎疫情無罪，釋放公民記者張展」，已有近3000人連署。王劍虹在臉書說，希望能在年底張展被判刑一周年前有5000人簽名，呼籲讓她盡快保外就醫。

王劍虹說，張展在獄中持續絕食，奄奄一息還要「堅持這最後的抗議方式」。她強調張展不但無罪，而且是中國少有的敢揭真相、敢說真話、拒絕屈服的英雄。

張展2010年曾在上海擔任律師，後來因參與維權活動，被註銷律師執業證。她在2020年2月前往湖北武漢採訪疫情，並透過微信、推特、YouTube發布報導；同年5月，被上海警察跨省拘捕後羈押在上海，12月28日被以「尋釁滋事罪」被判處有期徒刑4年。

張展是已知因報導疫情而被判刑的首例。