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洪災究責？ 鄭州書記未連任常委

中國新聞組／北京1日電
鄭州市委書記徐立毅。（取材自華北水利水電大學）
鄭州市委書記徐立毅。（取材自華北水利水電大學）

中國河南7月大雨成災，鄭州200餘人死亡。中央社引述港媒報導，中共河南省黨代會29日閉幕，鄭州市委書記徐立毅未屆齡卻沒連任常委，可能將卸任市委書記，算是為災情負責。

多家網站新浪、搜狐、澎湃新聞等網站轉發了題為「鄭州市委書記徐立毅，已卸任河南省委常委」的報導，在百度仍可以搜到標題，但打開卻已經無法顯示。

報導指出，58歲不「入常」，是中共地方黨代會的一條紅線，超過58歲的幹部一般不被提名擔任省委常委。但徐立毅今年僅57歲，而大他半歲的省委組織部長陳舜這次也連任常委，因而推斷徐立毅可能將卸任市委書記。

不過徐立毅仍當選省委委員，文章預料他仍會在河南擔任二線職務。徐立毅是浙江紹興人，仕途始於浙江，曾擔任溫州市委書記、溫州市長和杭州市長，2019年跨省轉任鄭州市委書記。徐立毅是習近平「之江新軍」一員，曾做過寧波市水利局長，按理說對治水應不陌生，但他這次在鄭州雨災的表現，卻「大失水準」。

報導稱，部分中國高官員為逃避上述紅線，選擇轉往央企或港澳工作系統。例如前上海市委常委、浦東新區區委書記翁祖亮，轉任中國五礦集團董事長，可以做到63歲。而前福建省委常委、常務副省長鄭新聰則轉任北京中央駐澳門聯絡辦公室副主任，可繼續在一線工作，港澳戰線也可適當延長退休年齡。

7月的河南大雨，在省會鄭州、衛輝和鶴壁等地造成災情，其中鄭州死傷慘重，多達292人死亡，47人失蹤，其中地鐵5號線中就有14人因淹水罹難。

中國國務院總理李克強8月視察當地時，強調要對失職瀆職行為問責追責，國務院事故調查組也在該月抵達當地，但目前尚未公布調查結果。

鄭州 河南 中國

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