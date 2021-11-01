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有飛機有別墅 中國8富豪資產被拍賣受矚目

中國新聞組／北京1日電
浙江前女首富何巧女在北京的一處公寓房被拍賣。（視頻截圖）
浙江前女首富何巧女在北京的一處公寓房被拍賣。（視頻截圖）

近日有八位中國富豪資產被拍賣引起關注，有人賣飛機、有人賣別墅，最高起拍價達4.5億（人民幣，下同，約7027萬美元）。

「21財經」報導，10月28日，浙江前女首富何巧女在北京的一處公寓房，被北京市第三中級人民法院拍賣成交。同日，浙江金華人民法院拍賣，浙江另一位前女首富周曉光的一處房產和地下室，起拍價4700萬元，周曉光夫婦曾以330億資產，位列2017胡潤百富榜第65名。

據公開報導不完全統計，今年雙11期間，除周曉光外，還有7位富豪及其關聯公司的資產在拍賣，他們是：甘肅前首富闕文彬、青海前首富肖永明、廣東的富豪劉紹喜、蔡小如、饒陸華、上海的富豪陳建銘、江蘇的富豪鍾玉。

除蔡小如曾位列胡潤全球少壯派白手起家富豪榜第40位外，其餘6位都曾進入胡潤百富榜榜單。

據悉，這些富豪拍賣的拍品包括：私人飛機、房產、股票等，最低起拍價為480萬元，最高起拍價達4.5億餘元。

2017年，何巧女的身價高達300億元，成為浙江女首富。

北京市第三中級人民法院於10月27日10時公開拍賣何巧女名下位於北京的一套房產，起拍價1358萬餘元。此外，何巧女丈夫名下的一套房產也被拍賣。10月28日拍賣公告顯示，何巧女的公寓最終以1832.35萬元成交，其丈夫的公寓則以2574.61萬元成交。

另外，今年7月，四川縱橫航空有限公司名下兩架高端商務機即將被司法拍賣。阿里拍賣顯示，7月14日，一架灣流G550公務機將以起拍價1.15億元開拍。京東拍賣平台上，另一架灣流G450在7月15日以7016萬元起拍。

天眼查顯示，縱橫航空由四川恆康發展有限責任公司100%控股，後者實控人正是ST恆康控股股東闕文彬。根據成都市中級人民法院消息，這兩架高端商務機購入成本近5億元人民幣，拍賣原因是公司經營不善。

據了解，目前灣流G550的市場價格在3.26億元左右，灣流G450的市場價格在2.47億元左右。

此外，今年9月，阿里拍賣平台顯示，拍賣陳建銘和關聯公司名下多套房產和車位，起拍價合計近2.8億元。

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