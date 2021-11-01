老人滯留內蒙 1包榨菜分4天吃 「以前沒這麼苦過」

上海旅行團在賓館後廚準備餐食。（取材自北京青年報）

隨著因疫情 防控滯留內蒙古額濟納旗的近萬名遊客分批離開，許多隔離期間的故事被曝光。有人覺得自己挺幸運，因為每天能住著灑滿陽光的房間，「好得不得了」；也有老人抱怨，早餐只有小米 粥和白饅頭，1包榨菜分4天吃完，「以前上山下鄉都沒這麼苦」，這次經歷他們對飢餓有了新體驗。

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北京青年報報導，一個「高端團」上海老人日前在旅程中被隔離。52歲的胡守強（化名）是其中一人，他因為慕名額濟納旗的胡楊林美景而帶著妻子和朋友隨團出遊，卻因為10月18日額濟納旗因疫情臨時封閉管理48小時，被迫中止遊程，原本入住的酒店又被政府徵用為隔離點，他和團員只能求助於當地保險賓館的老闆雷東蘭。

好不容易安頓了，又要設法找地方做核酸檢測 。一位本地嚮導說，那時整座城市的人群全都聚集到了核酸採集點，他排了800多號，凌晨1點才完成採樣。胡守強嘗試了四個核酸檢測點才完成了檢測。

報導說，過去的十多天裡，這座常住人口只有3.56萬的小縣城，不只要面對不斷上漲的確診人數，同時要擔負起包括4476名60歲以上老人在內的近萬名滯留旅客的生活起居。最初的幾天，當地人和遊客都面臨了不適應。

例如，10月25日起，額濟納旗政府要求居民和遊客實行足不出戶，老人們想借用旅館廚房做一餐豬腳，但賓館食材只剩下土豆和白菜。團裡的趙伯伯對早餐只有一碗小米粥和一個白饅頭有些不滿，他抱怨，一包榨菜都讓他分成了四份，每天吃一份，「我們以前上山下鄉都經歷過的，都沒這麼苦的，對吧？」

「上海人比較講究一點，生活質量要比我們北方人高一些，但他們在缺乏物資的情況下還是挺好（說話）的，素質特別高，都是有文化的人。」老闆雷東蘭體諒的說。

79歲的仲伯伯是上海旅行團裡年紀最大的，他偶爾覺得自己被隔離時的待遇挺幸運，房間寬敞又朝南，每天都有陽光，「好得不得了。」 隨著隔離日子即將結束，老人們也嘗試用自己的方式表達感謝，例如對雷東蘭說，歡迎妳來上海玩。目前，這個老人團已經在10月29日離開了滯留十多天的這座小城。

人民日報報導，額濟納旗新冠肺炎防控工作指揮部31日發出一封信稱，即日起對留在額濟納旗的遊客實行所有食宿全部免費政策。目前已累計轉移滯留在額濟納旗遊客9000多人，仍有300多名遊客滯留。