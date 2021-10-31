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萬聖夜驚嚇？上海迪士尼突宣布「即刻起停止進入」

記者陳政錄／即時報導
上海迪士尼一早才在官方微博上發文，邀請民眾參與萬聖夜狂歡，晚上就宣布停止遊客進入。（取材自上海迪士尼度假區微博）
上海迪士尼一早才在官方微博上發文，邀請民眾參與萬聖夜狂歡，晚上就宣布停止遊客進入。（取材自上海迪士尼度假區微博）

中國近日本土疫情多點散發，蔓延十多個省市。其中，上海迪士尼度假區31日晚間突發宣布，因接獲「外省市協查通報」，上海迪士尼樂園和迪士尼小鎮從即刻起停止遊客進入。消息一出後有中國網友驚呼，根本「萬聖節驚嚇」，直言在萬聖節期間入園的遊客，「完美Cos（指Cosplay角色扮演）倒楣鬼」。

上海迪士尼度假區官方微博31日晚間發出「重要通知」，表示接外省市協查通報，為配合新冠肺炎疫情流行病學調查，上海迪士尼樂園和迪士尼小鎮從即刻起停止遊客進入。

通知指出，樂園內的部分遊樂設備將臨時性停止運行，戶外演出將繼續舉行。遊客需嚴格做好佩戴口罩、保持社交距離等防控措施。

通知並要求，所有已在樂園的遊客在離園時，需要在出口處接受核酸檢測，並遵循疾控中心的要求相隔24小時後再做核酸檢測，待兩次核酸檢測陰性後，做好後續12天自主健康監測。

由於31日適逢萬聖節，具有指標性的上海迪士尼度假區湧入大量遊客，官方一早還貼出，今晚是萬聖夜，「宜搞怪、討糖、搗蛋」的貼文，邀請遊客來「釋放天性，盡情狂荒」，因此通知一出後，大批網友在上海迪士尼微博下留言驚呼，根本是「萬聖節驚嚇」。

另有網友表示，「關樂園也挺好，酒店裡直接隔離」，有人慶幸「感謝今天沒有進去」，也有人擔憂「救命，昨天的遊客呢」、「我在路上」、「剛買下個月的票」、「好好的萬聖節，上海挺住哇」。

據中國國家衛健委通報，30日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例71例。

其中，新增境外輸入病例23例，新增本土病例48例（黑龍江19例，其中黑河市18例、哈爾濱市1例；內蒙古10例，均在阿拉善盟；甘肅9例，其中天水市5例、蘭州市4例；山東3例，均在日照市；寧夏3例，均在銀川市；雲南2例，均在德宏傣族景頗族自治州；北京1例，在昌平區；江西1例，在上饒市），含5例由無症狀感染者轉為確診病例（山東3例，黑龍江1例，寧夏1例）。

上海迪士尼晚間公告，即刻起禁止遊客進入，離開者須接受核酸檢測。（取材自上海迪士尼...
上海迪士尼晚間公告，即刻起禁止遊客進入，離開者須接受核酸檢測。（取材自上海迪士尼度假區微博）

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