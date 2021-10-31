江西1市政會議邀辣妹跳鋼管 爆低俗爭議

一場名為「江西市政管道群英匯」的會議上，出現多名穿著性感的女子跳鋼管舞，引發低俗質疑。（視頻截圖）

網路近日瘋傳一段影片，在一場名為「江西市政管道群英匯」的會議活動上，竟有多名女子穿著暴露大跳鋼管舞，惹來輿論低俗質疑。有兩名參與該會議的人員說，與會者基本上都是江西管道行業的廠商人員，之所以安排鋼管舞表演，可能與「管道」主題有關。

極目新聞報導，江西市政管道群英匯是在江西省新余市舉辦，網傳視頻顯示，主舞台上電子螢幕上寫有「江西市政管道群英匯第四次會議」，舞台中央則有多名女子穿著暴露正在跳舞；另一段視頻更可見到，一名女子身穿性感衣服表演鋼管舞。

上述視頻很快引發網友熱議，有網友認為，鋼管舞只是一種藝術表演形式，是眾多舞蹈的一種，並不意味低俗；也有網友表示，鋼管舞或其他性感舞蹈沒有問題，但不適合出現在類似社會組織舉辦的會議上。

據報導，一名參與會議人員稱，此次會議並非官方主辦，當天共有80多名人員在場，他們基本上都是江西管道行業的廠商人員，舉辦目的只是讓大家交流、娛樂，之所以會有鋼管舞表演，可能多少與「管道」的主題有關，「並不存在低俗表演的情況」。

另一名與會者亦表示，大家基本都是自費參加會議，「活動請舞蹈表演很正常。」

新余市民政局表示，並未查到關於江西市政管道群英匯的組織登記紀錄。

網友表示，「管道跟鋼管舞有什麼關係啊」、「哈哈哈哈哈哈笑死，都有一個管字，就是有關係？」、「如果沒有涉及色情，正常跳鋼管舞沒啥問題吧」、「就是請的慶典公司提供的晚會主持活動而已，都是些慣例」、「鋼管舞有啥問題？ 又不是脫衣舞」。