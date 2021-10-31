中國削減國際航班 「短期內國門難重開」

中國繼續大幅削減國際航班。（取材自微信）

中國 民航總局以「嚴格落實疫情 防控」等為由，大幅調整今冬明春季節國內外客貨運航班，其中國際航班從夏季的每周644航班下調至408航班，比一年前新冠疫情更為嚴重時期的航班數還少。引發外媒對此舉可能對中國經濟產生深遠影響的疑慮。

中國近日傳出新一輪疫情，為繼續加強疫情防控，民航總局29日發布2021年10月31日至2022年3月26日將執行2021/2022年冬春航季航班計畫，共有近200家國內外航空公司安排客貨航班每周10萬1658班；國內各航空公司共計畫安排國內客貨運航班每周9萬3017班，同比2020/2021年冬春航季增長7.2％。

其中，客運航班每周90781班，同比增長7.3％；貨運航班每周2236班，同比增長6.4%。國航等22家航空公司計畫在新增的國內51條航線 上，每周共安排704個航班運營。

國際航線航班方面，國內外航空公司共計畫安排國際客貨運航班每周6172班，同比2020/2021年冬春航季增長21.3%。客運航班每周408班，同比減少21.1%；貨運航班每周5764班，同比增長28.1%。

通告指出，本航季航班安排相比往年及今年夏秋航季呈現出一些新特點。國內航線採用了新發布的「中國民航國內航線航班評審規則」，取消核准航段的航班總量限制，有效匹配市場需求；國際航班換季繼續嚴格落實疫情防控和運輸保障相關要求，客運量維持在疫情前的2.2%。

美國之音報導，據中國民航總局發布的內容，進出中國的國際航班從夏季的每周644航班下調至408航班，這比一年前新冠疫情更為嚴重時期的航班數還下降21.1%。儘管多國先後已打開國門，對病毒和疫情實施「零容忍」政策的中國政府，顯然短期內沒有重新開放國門的計畫。這一做法也會對中國經濟產生深遠的影響。