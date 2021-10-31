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中國疫情多點暴發 江西鉛山街頭全部改成紅燈

中國新聞組／北京31日電
鉛山街頭只有紅燈。（取材自微博）
鉛山街頭只有紅燈。（取材自微博）

新冠病毒肆虐全球兩年，目前仍處活躍期，中國局部地區也出現聚集性疫情和零星散發病例。甘肅省疫情防控發布會30日發布信息，29日0時至24時，甘肅省新增確診病例11例，國務院副總理孫春蘭28日至30日到蘭州市、天水市調研指導疫情防控工作

來源：YouTube

綜合媒體報導，據蘭州當局30日發布消息，按照社區居民小區疫情防控工作部署，社區居民小區劃分為封控區、管控區、防範區共三類。其中防範區實行「強化社會面管控、嚴格限制人員聚集」管理，非必要不外出，實行出入證制度，每人每天只能外出一次。

在江西鉛山縣則發現1人陽性，當地統一調整紅綠燈為紅燈，請廣大市民按照疫情防控工作要求，盡量減少人員和車輛的流動。30日21時後，闖紅燈的車輛一律按照違章進行處罰。

不少民眾對於鉛山的「紅燈」奇葩政策大表不滿。有網民表示，「就直接禁止機動車通行唄，還整個一律紅燈，吃飯不說吃飯非得說就餐」、「這種做法太武斷了，可以參考一些城市好的做法，讓人居家隔離可以更人性化」、「正在路上的怎麼辦，棄車嗎」、「啥意思，就是不能出門唄，一開車就算闖紅燈，那走路騎自行車呢」。

目前該公告已刪除無效，該縣紅綠燈已恢復正常。

瑞麗 一歲童做74次核酸

此外，為了防疫已歷經近半年封城的雲南邊境城市瑞麗，近日當地民眾處境引發同情。有居民表示，自己一歲多的孩子已經做過74次的核酸檢測，平均兩天一次；即使想離開瑞麗，還得排長隊等核准。

當地一名翡翠商人說，疫情之下自己的生意停滯，一歲多的兒子已做74次核酸，平均兩天做一次核酸。他另一個孩子還在上幼兒園，因疫情從今年6月停課至今。他說疫情管控對當地的餐廳等行業衝擊很大，自己的積蓄也維持不了多久，長時間封控，大家心裡承受不住。

對於瑞麗的困境，該市前副市長戴榮里在28日在微信發布文章「瑞麗需要祖國的關愛」一文，加上先前已有當地居民上網留言卻遭刪文的內容流出，引發外界近日對於瑞麗因嚴格防疫導致民生困難的關注。

疫情 工作 甘肅

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