日皇室改出嫁公主身分 用的筆是中國蘇州毛筆

西村泰彥使用中國蘇州湖筆廠生產的毛筆。（取材自封面新聞）

日本 真子公主日前與平民未婚夫小室圭結婚，脫離皇族身分。本宮內廳長官西村泰彥將此事登記在了「皇統譜」，西村泰彥登記的照片一經流出，網友們「炸了」，原來他使用的是中國 蘇州湖筆廠生產的毛筆。

據日本共同社報導，「皇統譜」相當於日本天皇和皇族的「戶口本」。2019年年底，日本德仁天皇正式宣告即位成為日本第126代天皇，西村泰彥也是使用蘇州湖筆將此事載入「皇統譜」。 2020年，日本皇室舉行「立皇嗣之禮」，宣告日本德仁天皇的弟弟文仁親王成為皇位第一順位繼承人。隨後，宮內廳長官西村泰彥疑似同樣使用蘇州湖筆將此事記錄在「皇統譜」當中。

網友們戲稱，這就是一款「日本皇室專用筆」。封面新聞報導，在該廠家網店頁面上對這款的介紹是，「每年出口日本超過5萬支，日本習字組織推薦用筆，考級簽字良品。」此款毛筆在網上價格在人民幣30-50元（約4.68-7.8美元）之間，而在日本亞馬遜約人民幣65元一支，在當地的實體商店裡有人曾買到過約合160多元人民幣的價格。

而在中國的網路之上，商家們聞風而動，已經有商家打出了「日本真子公主結婚皇族譜用筆」的字樣。

2019年，日本天皇夫婦參觀在東京國立博物館舉行的「顏真卿特別書法展」時曾感嘆：「特別寶貴的東西啊」「很好地保存下來了」。

報導指出，除了日本皇室書寫的湖筆之外，英國皇室也曾經使用過中國的瓷器作為威廉 王子大婚時的禮物。一家中國的瓷器企業承擔了大約1.6萬件婚禮瓷器餐具的生產。婚禮瓷器分為五個品種，分別是餐盤、咖啡杯、茶碟、紀念馬克杯、以及紀念碟。這些瓷器將在婚禮上使用，或者作為紀念品送給婚禮來賓。