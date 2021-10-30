萬聖節現在流行燒美元冥幣 竟是河北小村製作的

國外有人專門拍如何花式燒冥幣教學視頻。（視頻截圖）

10月31日是西方「鬼節」萬聖節，節前中國 冥幣在海外爆紅，1000美元版冥幣一疊能賣到5美元，是國內價格的32倍；這些冥幣大都來自河北保定的米北庄村。

影音來源：YouTube

米北庄村從50年代就開始生產冥幣的米北庄村，現在已經成為全國最大的殯葬用品生產基地，鎮上不只有全國各地的商家，更是來過歐洲買家，如今這裡產的冥幣暢銷海外多國，廣受好評。

據天氣網報導，有外國人專門拍視頻教老外如何花式燒冥幣，他們認為燒冥幣可以寄託哀思、迎接新年、提升財運。英國、西班牙、瑞士、黎巴嫩的消費者買了都說好。

報導說，不知什麼時候開始，中國用於悼念逝者的冥幣開始在西方國家流行起來，並發展為西方國家祭祖的新方式。為表達熱愛，冥幣在進入西方國家後取了新的名字「祖先錢」，有各種面額和版本的紙錢，用於逝者在天堂「消費」。在YouTube上，數百個視頻介紹中國的祖先錢，而且還有怎麼燒祖先錢的教程。

冥幣在進入西方國家後被稱做是祖先錢（ancestor money）。（視頻截圖）

這些外國人買了冥幣，會知道如何使用嗎？不用擔心。報導指出，只需要隨便進入網頁搜索，就會跳出許多關於冥幣使用的視頻教程；打開視頻，你會發現外國人在燒紙錢上可比中國人「講究」得多。比如，需要先將紙錢橫著疊起來，然後豎著疊，最後才能將紙錢點燃等一系列流程。

報導說，除燒冥幣以外，外國人在祭祀上也非常隆重。先設立一個祖先祭壇，並在祭壇上擺滿照片、蠟燭、逝者生前愛吃的食物等，然後一定要擺上「祖先錢」，認為這樣可以更好地撫慰亡靈，寄託自己的思念。

報導稱，在海外的亞馬遜 網站上，100萬美元的冥幣，10張售價高達8.95美元，一張冥幣的售價就高達6.3元人民幣，而且還下單者眾多。而在中國，100張100萬面值的冥幣也不過人民幣10元。