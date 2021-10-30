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說不好普通話 四川小女孩大哭：怕被打嘴巴

中國新聞組／北京30日電
四川宜賓小女孩怕因說不好普通話而「被打嘴巴」。（視頻截圖）
四川宜賓小女孩怕因說不好普通話而「被打嘴巴」。（視頻截圖）

一名小四川小女孩因說不好普通話而崩潰大哭的視頻，近日在網路上流傳。有網友覺得很好笑，也有人表示對中國「推廣普通話」政策的擔憂和反對，更有人認為這樣對待一個小女孩是「造孽」。

來源：YouTube

自由亞洲電台報導，視頻中的小女孩來自四川宜賓，就讀一年級。視頻中，因為練習說普通話「做作業」一詞時，一直不標準而急得大哭。在大人安慰她時，還喊著說「害怕讀錯了，打嘴巴」。小女孩的阿姨表示，在拍攝這段視頻時，小女孩多次練習普通話「做作業」一詞，但因為有口音，導致念不好，「孩子覺得自己很笨就哭了」。

四川宜賓小女孩因說不好普通話而哭泣的視頻在網路上流傳。（視頻截圖）
四川宜賓小女孩因說不好普通話而哭泣的視頻在網路上流傳。（視頻截圖）

視頻上網後引發討論，現居美國東部的路易斯·羅（Louis Luo）來自重慶，是一名90後。他表示，許多朋友看到視頻後非常憤怒，因為他們說的巴蜀語是他們的身分認同，現在卻被打壓、污名化。在推特上，還有人把強推普通話的行為稱為「文化的種族滅絕」。

報導指出，四川省政府今年9月13日發布了通知，要求「各級黨政機關、事業單位公務人員在公務場合，必須使用普通話。」此外，重慶市則曾在近年出台方案，提出「將在黨政機關、新聞媒體、教育領域、公共服務行業這四個領域推廣使用普通話。」

現居加州的陳先生來自廣東潮州。他認為，當局將公共服務場所的用語變為普通話，事實上是在「壓縮本土語言的使用空間。」「看了網上流傳的四川小姑娘的視頻，裡面透露道害怕普通話講不好被打嘴巴，我心裡很難受。」陳先生表示，在中國當局的「推普」政策下，粵語、閩語、吳語、蒙古語、朝鮮語、維吾爾語等語言都在面臨危機。

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