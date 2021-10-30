中國4電台太娛樂化被約談 網友哭喊：24小時播抗日劇好了

湖南衛視「快樂大本營」被勒令停播。圖為早期節目。（取材自金鷹網）

據央視網報導，中央宣傳部、國家廣電總局就衛視節目存在的過度娛樂化問題，29日對上海、江蘇、浙江、湖南廣播電視台進行約談，四省市黨委宣傳部參加，強調這四家電視台過度娛樂化、追星炒星等問題，必須堅決整改。消息一出讓網友大喊：「能不能放過尋樂子的普通老百姓」」、「24小時播出抗日劇 好了」。

約談指出，近年來，這四省市廣播電視台積極推動媒體深度融合發展，在弘揚主流價值觀、傳播正能量方面作出了積極貢獻。但各衛視頻道也不同程度存在過度娛樂化、追星炒星等問題，必須堅決整改。

約談強調，上述廣播電視台要深入開展文娛領域綜合治理工作，堅持「政治家辦台」及社會效益優先，大力弘揚社會主義核心價值觀，更加聚焦「新時代火熱生活」、「新時代奮鬥者」、勞動者，當好省級廣電轉型發展的「排頭兵」。

各廣播電視台回應稱，會認真落實約談要求，全面加強整改，加快轉型發展，用更多高品質的電視節目豐富和引領人民群眾的高質量精神文化生活。

在此之前，國家廣播電視總局已下令，要堅決打擊擾亂行業生態的行為，繼續保持對追星炒星、泛娛樂化、高價片酬、收視率（點擊率）造假等突出問題整治的高壓態勢，加大懲戒力度。

此次約談的上海東方衛視、江蘇衛視、浙江衛視以及湖南衛視，是中國 目前較會播出綜藝節目、戲劇的主要電視台。包括「極限挑戰」（東方衛視）、「新相親時代」（江蘇衛視）、「奔跑吧」（浙江衛視）、「快樂大本營」（湖南衛視）都是高收視、高話題節目。

德國 之聲中文網報導，中國當局為何打壓飯圈文化和「娘炮」明星？是因為他們的「畸形審美」讓當局不能容忍，還是強大的網路動員能力讓當局感到害怕？而地方衛視面臨去娛樂化，未來如何繼續「披荊斬棘」？

新華社微博官方賬號這篇報導下讀者評論看法各不相同。有人認為，「娛樂不是不行，但無底線的娛樂至死，沒有約束的價值觀取向，絕對是不能接受的」。也有人說，「湖南衛視至少比短視頻平台的內容要優質正向，管理也嚴格多了吧，電視不娛樂最後大家都去看短視頻網紅能好到哪去？」有人諷刺評論道，應該「24小時播出抗日劇」或者「新聞聯播24小時重播」。還有人質疑道：「說是整治過度娛樂化，可是這個度誰來掌握？會不會懶政，從而一刀切呢？」