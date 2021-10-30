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雲南瑞麗封控居民反彈 官月發600元想解民怨

中國新聞組／北京30日電
瑞麗因疫情反覆，持續嚴格的封控措施引發當地民眾反彈。(中新社)
瑞麗因疫情反覆，持續嚴格的封控措施引發當地民眾反彈。(中新社)

近日，雲南邊陲小城瑞麗因疫情反覆，持續嚴格的封控措施引發當地民眾反彈。瑞麗官方昨天坦承在民生保障工作中存在了問題和不足，要求各級各部門全力解決，並呼籲民眾抵制謠言、不得擅自接受傳媒採訪。瑞麗官方並宣布發放每月600元人民幣（約93.8美元）的遷居補助。不過有居民認為，不彈性調查疫情封控措施，禁言或再多的補助都難解民怨。

今年七個月的時間裡，瑞麗經歷了五輪疫情，曾四度「封城」，這座只有20多萬人口的邊陲小城因此備受折磨。快科技報導，檢測、隔離、居家成了瑞麗人生活的一部分，瑞麗一位網約車司機甚至在跑車7個月期間做了90次核酸檢測，兩天做一次。

據當地政府通報，近期境外回流瑞麗人員陽性檢出率持續在20%以上，顯示疫情的邊境管控仍然嚴峻。但清零的疫情防控政策，使當地居民飽受經濟與生活陷入癱瘓的處境，民眾無法正常上學、工作，生活長期停擺。

對此，長安街知事報導，在民眾反映生活困難後，瑞麗29日凌晨連夜召開發布會表示，將每天收集梳理群眾反映的急、難、愁、盼問題，限時辦理完成。瑞麗市委書記毛曉也坦承，此次輿情充分暴露出民生保障工作中存在的問題和不足，各級各部門要引起警醒、深刻反思，全力以赴幫助解決民生困難。

在強化社會民生保障方面，瑞麗市委常委、常務副市長尹忠德表示已經採取諸多措施，比如按照每人補助1000元標準，為抵邊村民、低保戶等八類困難群體發放救助金6878萬元等。對瑞麗市緩衝區內的居民給予每人每月600元的臨時轉移安置補助等。

在離瑞政策方面，瑞麗市副市長楊謀說，瑞麗疫情一日未徹底清零，就有外傳的風險。瑞麗市有必要繼續堅持嚴格的離瑞政策，不影響全省全國的疫情防控大局。瑞麗市長尚臘邊則呼籲民眾「自覺抵制謠言」。有民眾表示接到通知稱，官方要求居民不能以任何方式接受任何傳媒採訪，一切消息以官方通報為準。

新京報昨天發表社論指出，防疫與民生並非對立，網民的關注不是政府依法行政的阻礙，而是強大助力；民有所呼，政有所應才能形成良性互動。

疫情 工作 檢測

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