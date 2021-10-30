北京管控新冠疫情 點名環球主題公園做好防疫

截至27日24時，中國本輪新冠疫情 已擴散至14省份，確診超200例。多名感染者曾乘坐飛機和列車出行，涉及32趟火車、航班。為防堵疫情不在首都擴散，北京 昨天取消了兩個主要機場數百個航班，並要求全市酒店暫停新接婚宴，同時嚴格暫停北京跨省旅遊管理。

本土疫情連日來快速新增，北京昨天再新增兩例本土確診病例，均在昌平區。儘管看來只有零星病例，首都北京仍如臨大敵。據法廣網報導，北京兩個主要機場29日取消了數百個航班。

一般認為，在距離2月北京冬季奧運會幾個月前，當局決心不冒任何風險，堅持執行清零政策。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，武漢和廣東省疾控中心最少有三份報告指出，有約12%患者會「復陽」，故中國當局決定採取傾向嚴謹的防疫 策略。

北京市昨天在第251場新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上，對疫情發布了六項嚴格防控措施。

一是嚴格文旅場所防控措施，落實「限量、預約、錯峰」要求，文旅場所按75%限流開放，不接待健康碼異常、行程不明等的人員。二是減少酒店內婚宴、會展論壇、商演等聚集性活動。即日起，核心區酒店（東城區、西城區）一律暫停承接舉辦婚宴；北京全市其他區酒店暫停新接婚宴預訂。

三是嚴格新型室內娛樂場所防控管理。特別是對「劇本殺」等新型室內娛樂場所，要加強管理，不落實疫情防控措施的堅決暫停經營活動；四是嚴格暫停北京跨省旅遊管理，要求未出發的跨省旅遊團隊必須立即取消或更改旅遊行程；已在京的跨省旅遊團隊必須暫停在京旅遊活動。

五是嚴格涉疫地區返京旅遊團隊管理。對14天內有1例及以上本土新冠病毒感染者的外省市縣市區旗或直轄市、副省級城市縣市區旅居史的返京旅遊團隊，嚴格限制返京。六是嚴格文旅場所疫情防控專項執法檢查，嚴防疫情通過文旅活動傳播擴散。

北京官方同時「點名」市內的環球主題公園，要求進入應急防疫狀態，加強酒店、賓館防疫管理，嚴格按要求落實防疫規定。