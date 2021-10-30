限韓令發威… 「魷魚遊戲」在中國網購平台也禁搜

在中國網購平台淘寶網上，無法用「魷魚遊戲」關鍵詞搜尋產品。（翻攝自淘寶網）

Netflix韓劇「魷魚遊戲 」熱潮突破中國 「限韓令」封鎖，不但盜版頻傳還登上微博熱搜，連周邊商品也爆紅。但近日網友發現，淘寶、京東等網購平台上，「魷魚遊戲」這個關鍵詞全部遭到屏蔽，搜尋該詞均無結果，但以魷魚加上其他字詞則還可以找得到。學者認為，看來中國很想學習北韓整肅社會，這次中國網購禁搜更納入了意識形態的管控，並反映韓流風潮被中國視為在管治上的威脅。

自由亞洲電台報導，儘管限韓令已經持續多年，但並未壓制住南韓 文化的浪潮，這次韓劇「魷魚遊戲」一樣吸引中國民眾的喜愛，近期「魷魚遊戲」遭超過60個網站盜播，在微博搜索量逾20億次，周邊產品廣受追捧，甚至有商家熱賣逾30萬個同款面具。

經查「企查查」、「天眼查」發現，「魷魚遊戲」目前已被中國多家公司申請註冊為商標，產品涉及科技、食品、服裝、娛樂等，商標狀態均顯示「在申請中」。就連優酷綜藝節目都被指抄襲「魷魚遊戲」，惹來南韓官方抨擊中國「侵權」肆虐。Netflix近日正向美國、香港等地申請相關商品及服務的商標註冊。

但有近期網友發現，中國各大網購平台已經禁止搜尋「魷魚遊戲」這個關鍵詞，嘗試在淘寶、京東、拼多多等平台搜尋「魷魚遊戲」四個字，均無結果。不過如果把魷魚加上其他字詞，如「魷魚面具」、「魷魚玩具」、「南韓椪糖」、「萬聖節cos」、「魷魚服裝」則還可以找到相關產品。有趣的是，這些服裝上和產品上劇中的特殊符號也會特別以馬賽克遮蔽，甚至特別以中國字樣蓋住。

對於中國封殺「魷魚遊戲」的播映和網購產品，中國金融學者司令分析稱「並不意外」。對於這次網購封禁，他認為，比起Netflix正申請商標，更多是因為當局藉機全面遏止「魷魚遊戲」在中國影響力，亦非基於平台「自行審查」。

香港南韓研究者伍麒匡表示，中國封殺「魷魚遊戲」僅屬於近來「文化肅清」、「限韓」政策一部分，包括禁抄襲南韓節目、禁「娘炮藝人」等。他認為，情況反映韓流風潮被中國視為在管治上的威脅。