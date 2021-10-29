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當年1.7億打造…荊州關公像 拆得只剩大刀

中國新聞組／北京29日電
2021年10月23日，荊州巨型關公像外貼片已全部拆解完，僅剩主體鋼架和關公手中的大刀。（取材自極目新聞）
2021年10月23日，荊州巨型關公像外貼片已全部拆解完，僅剩主體鋼架和關公手中的大刀。（取材自極目新聞）

被稱為「全球體量最大的青銅雕像」的湖北荊州巨型關公像，拆移工作今年9月展開後，目前關公像主體外觀青銅片已拆除，只剩下主體鋼架和關公手中的大刀。

來源：YouTube

海報新聞報導，巨型關公雕像淨高48米，連同基座共高58米、重1200餘噸；關公手中的青龍偃月刀刀長70米、重136噸。雕像外附4000多片青銅片，雕像連同基座在內共花了1.729億元人民幣（約合2700萬美元）。

關公雕像所在的關公義園景區2014年2月動工，景區占地面積228畝，項目投資15億元。2015年，關公雕像被評為湖北省第五批文化產業基地，並納入中國文化產業重點項目庫。2016年6月17日，關公義園景區開園。建成後的關公雕像一度成為荊州市的地標性建築。

2021年9月5日，荊州巨型關公像剛啟動拆除。（取材自極目新聞）
2021年9月5日，荊州巨型關公像剛啟動拆除。（取材自極目新聞）

然而，2020年7月，關公像被曝表面出現裂紋、基座下沉等問題。住建部2020年10月通報關公雕像問題，稱其破壞了古城風貌和歷史文脈；並責令整改，杜絕濫建文化地標形象工程、政績工程。荊州市發展和改革局批復的「關公雕像搬移工程」，2020年12月17日審核通過，項目總投資為1.55億元。

2021年9月2日，湖北省荊州市關公義園內的巨型關公像正式動工拆卸。據了解，拆解後的關公雕像將在荊州城郊的點將台重新組裝展示。

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