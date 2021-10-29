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封城半年 瑞麗人不堪重負快崩潰 胡錫進發文：快幫忙

中國新聞組／北京29日電
雲南省瑞麗市因一再傳出疫情，過去半年基本都處於封城狀態。圖為今年7月，快遞行業志願者將生活物資為民眾送上門。（新華社）
雲南省瑞麗市因一再傳出疫情，過去半年基本都處於封城狀態。圖為今年7月，快遞行業志願者將生活物資為民眾送上門。（新華社）

中國對新冠疫情「零容忍」的防疫政策，已面臨越來越嚴峻的考驗。地處中緬邊境的雲南省瑞麗市，今年3月爆發疫情後，過去7個月多數時間都採取封閉管理，當地民眾反映，這半年來，經濟和生活都陷入癱瘓，無法正常工作、上學，導致當地居民大量逃離。

瑞麗市封城半年多，前副市長戴榮里發文，痛訴這個城市不堪重負，「百姓的抱怨，隨時而起」，並且呼籲適度開放一些經營場所，國家應該給予瑞麗大量的財物支援。

瑞麗市原副市長戴榮裡。（取材自新京報）
瑞麗市原副市長戴榮裡。（取材自新京報）

戴榮里呼籲，這個小城需要國家換防強有力的軍隊支持，可讓當地公務人員得以喘息。政府應該總結經驗教訓，恢復生產和貿易是十分必要的，在保護措施相對嚴密或者可控的情況下，適度開放一些經營場所是必要的；國家應該給予瑞麗大量的財物支援，大量公益組織，也應該在這時伸出有力的援手；回國自首者，則應該設立獨立的識別區和防護區，不應引發瑞麗更多的社會動盪；大批醫務人員和心理疏導人員應該輸送到瑞麗的各個環節。

香港明報報導，一名自稱來自瑞麗的學生，26日則在微博發布求助文。文章稱，瑞麗今年3月31日第一次封城，封了27天；7月4日，再次封城20天；8月3日再次封城，直到今天。他在外地求學已近一年沒有見到家人，他的父母、弟弟都還在瑞麗，但現在離瑞政策是每天只有2個名額。求助信稱，瑞麗人民在物資上、心理上都已經被折磨得崩潰了。

環球時報總編輯胡錫進似乎也注意到瑞麗當前情況，他27日晚間在微博發文稱，中國社會應該傾聽瑞麗民眾的呼聲，一些瑞麗人的生計受到疫情沉重打擊，希望官方對收入損失最嚴重的人群加大幫助。

胡錫進表示，他不想對瑞麗當地的抗疫工作質量進行質疑，只想呼籲外界多關心瑞麗，也多關心中國每一個抗疫戰線上的重鎮，支持對它們提供幫助，參與對它們的關懷和鼓舞。

封城 疫情 中國

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