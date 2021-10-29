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北京廚師、採購員、保潔員、保安... 須接種第3劑

中國新聞組／北京29日電

中國多省市陸續啟動追加第3劑免疫接種，近期再現本土疫情的首都北京宣布，全力推進現場施工人員的加強劑接種，重點崗位工作如廚師、配菜員、採購員、保潔員、保安等優先接種，如果未接種第3劑疫苗，不得從事重點崗位工作。

綜合媒體報導，廣東28日起開打第三針；3至11歲接種擴展至12省份。據澎湃新聞不完全統計，截至目前，中國啟動3至11歲兒童新冠疫苗接種的地區至少涉及吉林、黑龍江、河北、湖南、湖北、廣西、廣東、雲南、浙江、江西、福建、海南等12個省份。此外，安徽合肥、阜陽、安慶、六安等地已將啟動工作提上日程。

10月中旬，源自西北省區的旅行團本土疫情爆發，北京市也淪為疫區之一。北京19日宣布，全市凡接種兩劑滿6個月的18歲以上民眾，均可施打第3劑疫苗。

據北京日報報導，北京已展開重點崗位人員追加第3劑。據中新社報導，北京市豐台區25日開始為新發地市場8000多名商戶和1000多名員工分批接種加強針。並免費為外來經營商戶和司機、乘客提供加強針注射服務。教育部考試中心發通知稱，確保首都防疫安全，取消北京地區近期托福（TOEFL）、雅思（IELTS）等海外考試。

據中國長安網報導，中國國務院聯防聯控機制近期啟動COVID-19疫苗加強免疫接種工作後，目前至少有北京等26個省市區陸續開打加強針。

據中國國家衛生健康委員會官網今天通報，截至10月27日，中國31個省市區累計接種疫苗已達22億5425.2萬劑次。

北京 中國 疫苗

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