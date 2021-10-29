40歲富豪周穎被捕 傳包養電視台7女主持 網：7人才千萬

中國年輕富豪周穎，近日爆出包養七名電視台女主持人。（取材自微博）

浙江聯合中小企業控股集團創始人、傳擁有百億身價的40歲中國 富商周穎，7月中旬因涉嫌非法吸收公眾存款案被捕，近日又爆出周穎還包養七名電視台女主持人，各個貌美如花，網友戲稱為「七仙女」、「七公主」，包養名單也在中國網路上瘋傳。網路評論更酸周穎劈腿劈得有點多，真不愧是多金又多精。

綜合媒體報導，被列入名單的包括浙江廣電旗下，「王牌對王牌」的王牌女郎「費費」（費沁雯）、教科影視頻道的夢瑤，還有凱琳、楊柳青、白靈路，與已經離職的何潔、路燦陽2人。

中國網友討論表示，這份包養名單中最令人訝異的，莫過於「費費」她今年31歲外型甜美身材火辣，更因為主持招牌綜藝節目「王牌對王牌」走紅；網路上熱議，「王牌女郎」雖然不夠紅，但是顏值超高，身材超好，在節目裡的表現也很棒，很多觀眾都喜歡她，一直認為她會熬出頭，沒想到她竟然被人包養。對於包養傳聞，費費目前尚未回應。

周穎包養名單中，其中一位傳出是浙江衛視主播費費。（取材自微博）

夢瑤來自浙江教科頻道，何潔也是浙江教科頻道的主持人，路燦陽現在在上海台，但以前是浙江的，凱琳和楊柳青來自浙江經視，白靈路則是電台主持人。

知情人士透露，由於周穎被捕，這七名女主持人被要求歸還之前收到的金錢與禮物，初步統計達數千萬人民幣，事件也在電視台內鬧得沸沸揚揚；另外，周穎旗下公司員工也出面爆料，因為他包養七位女星，員工的年終獎金也被扣除，作為「連帶處罰」。

報導中說，周穎除了經商，還是中共 民建委員，旗下集團有聯合控股、聯合財富，還是中邦董事長，平常喜歡穿白襯衫搭配文青風眼鏡，外型相當有氣質，看起來「年輕知性」，而他的社交平台也有多達15萬名粉絲。

另外也有網友討論，認為「七個主持人才千萬？怎可能」，還有網友問：「他是有主持人癖好嗎」，還有網友說，「也許不是包養純屬談戀愛呢…有錢人談戀愛給女朋友花100來萬也正常吧，只不過這個劈腿劈得有點多」，「真不愧是多金又多精」。