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搭車要多帶衣服…乘務員密接 進京火車346人被攔下隔離

中國新聞組／北京29日電
濟南傳出進京火車，有乘務人員為確診病例的密切接觸者，造成火車中斷行程。（取材自濟南市衛健委網站）
濟南傳出進京火車，有乘務人員為確診病例的密切接觸者，造成火車中斷行程。（取材自濟南市衛健委網站）

中國新冠本土疫情升溫，濟南和河北傳出兩列進京火車，都有乘務人員為確診病例的密切接觸者，造成火車中斷行程，合計共有346人被要求下車集中隔離。網路上有人評論，「這樣的日子真是夠了」、「北京鐵路局真猛，拒危機於千里之外，乘客和乘務員實慘」、「以後坐高鐵也得多帶點衣服了，說不定在哪裡就停下來隔離了」。

觀察者網報導，濟南市衛生健康委28日發布通報稱，G14次（上海至北京南站）列車一名乘務人員被判定為新冠確診病例的密切接觸者，北京鐵路局要求該列車立即中斷行程，停靠濟南西站後，暫時不開車門，並管控相關人員。目前，G14車次1位密接人員及211位次密接人員，共計212人已全部集中隔離。

通報表示，接到報告後，濟南市指揮部立即行動，緊急安排市區兩級疾控、公安、交通等部門前往濟南西站，迅速展開流行病學調查和集中隔離醫學觀察轉運工作，並對相關區域進行消毒處理。

另據「河北日報」公眾號消息，河北滄州市通報稱，28日下午G108次列車一名乘務人員被判定為外地新冠肺炎確診病例的密切接合觸者。北京鐵路局要求該列車立即中斷行程，停靠滄州西站後，也對相關人員進行管控。該車次1位密接人員及133位次密接人員共計134人，已經全部進行管控，有序轉運至集中隔離點進行集中隔離醫學觀察。

網民針對隔離管控，忍不住抱怨，「希望不是喊花生瓜子礦泉水那個…」、「我做過流調工作，真的好難，密接，次密接，很難很辛苦又不能錯過」。

還有人說，「損失真大，虧的還是國家的」、「堅決執行清零，旗幟鮮明抵制西方國家病毒共存論思維」；也有人表示，「教資就不能推遲嘛？ ？跨省跨市流動多大啊，好多跨省市的因為疫情都回不去參加考試啊！苦澀！」、「教資人真的太難了，出門隨時要有被隔離的心理和準備」、 「離大譜就對了，都快二年了，越變越離譜」。

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