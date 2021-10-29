微博新增炸毀評論 僅自己不可見 網民批掩耳盜鈴

微博新增「炸毁評論」功能：可將不喜歡的評論「僅自己不可見」。（取材自紅星新聞）

據@微博Android 客戶端消息，微博近期上線了「炸毀評論」的功能，希望通過該的功能改善博主以外用戶對於評論內容消費的體驗，營造更愉悅的討論空間。

紅星新聞報導，微博發布「炸毀評論」功能使用說明：為了提升微博評論區的消費體驗，幫助博主能自管理評論內容，減少言論上的騷擾；但我們同時發現博主以外的用戶在瀏覽評論內容中，對於一些語氣偏激但又不涉及內容安全的評論，現有的常規一些投訴和拉黑，並不能滿足用戶的個性化消費需求，所以微博近期上線了「炸毀評論」的功能，旨在通過「炸毀評論」的功能改善博主以外用戶對於評論內容消費的體驗。

用戶可以在瀏覽評論內容的過程中，對不喜愛的評論使用「炸毀」。 「炸毀」後，該條評論及其回復將對當前操作用戶隱藏。其他用戶不受影響。對於被「炸毀」次數較多的評論，後續將作為評論排序的影響因素。

對此，有網民回應，「欺騙自己功能」、「當代版掩耳盜鈴」、「其他人仍可見有個屁用？」、「看不見，即不存在」、「鴕鳥把頭埋進沙子」、「這不就是自欺欺人嗎？假裝看不到就不存在了嗎」、「啊哈，給我一杯忘情水，換我一生不傷悲。」