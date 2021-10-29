內蒙「策克口岸」 疫情新破口 國際大通道確診逾百例

內蒙古額濟納旗一處核酸檢測點，防疫人員在為一位即將進行核酸檢測的滯留旅客消毒。（新華社）

中國 本土疫情 緊張，內蒙古更是疫情熱區。國家衛健委昨天通報，本次疫情是由一起新的境外移入感染源引起，有多名確診者曾有內蒙古額濟納旗「策克口岸」旅居史。策克口岸有公路和鐵路通往蒙古，中蒙雙邊常年通關。另近萬名遊客滯留額濟納旗，其中有2428人已分別搭4專列離開。

內蒙古疫情嚴峻，確診病例已超過百例，近萬名遊客因疫情滯留內蒙古額濟納旗。在鐵路等部門的努力下，已通過鐵路旅遊專列轉運4列，共轉運滯留遊客2428人離開內蒙古。

額濟納旗達來呼布鎮實行「居家抗疫」後，道路上時不時出現的只有行色匆匆的抗疫工作者。（新華社）

據通報，根據疫調和病毒測序結果，這波疫情病例的病毒全基因組序列與國內先前疫情的同源性低，顯示此次疫情是由新的境外移入感染源所引起。雖尚未明確病例如何從境外移入，但根據已公布的病例軌跡，此次疫情有多名病例曾有額濟納旗「策克口岸」旅居史。

內蒙古自治區阿拉善盟27日通報的11例本土確診病例中，多人在策克口岸經濟開發區工作，包括蒙醫醫院救護車司機、醫師、護士等。

此外，甘肅省蘭州市城關區19日通報的六例核酸檢測 陽性人員的足跡中，就有結伴出行的五人曾於13日到過策克口岸參觀。

策克口岸是內蒙古阿拉善盟向北開放的國際大通道，現已發展成為中國第四大、內蒙古第三大陸路口岸，也是陝西、甘肅、寧夏、青海四省區和內蒙古共有的陸路口岸。2005年，經國務院批復為中蒙雙邊常年開放的邊境陸路口岸，分設公路通道和鐵路煤炭運輸專用線通道；2012年，經內蒙古自治區政府批准成立策克口岸經濟開發區。

與策克口岸相對應的是蒙古國南戈壁省西伯庫倫口岸，輻射蒙古國南戈壁、巴音洪格爾、戈壁阿爾泰、前杭蓋、後杭蓋五個畜產品、礦產資源較為富集的省區。據統計，2021年以來，策克出入境邊防檢查站累計驗放出入境人員7萬餘人次、交通工具7萬餘輛次，保障366萬噸貨物順暢通關。

澎湃新聞報導，目前，策克口岸已經關閉。額濟納旗疫情防控存在諸多難點，內蒙古自治區綜合疾病預防控制中心副主任範蒙光表示主要有三個原因：一是額濟納旗相對地廣人稀，醫療資源比較匱乏；二是本輪疫情病例的病情非常隱匿、複雜；三是口岸封控難度較大。

另北京市朝陽區立清路第一社區居委會昨天出現疑似病例，昨晚全部管控，所有人員只進不出，全體住戶連夜進行核酸檢測。