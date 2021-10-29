取暖費漲2/3 不補交就停供 吉林物業通知惹議

農安縣一家物業公司張貼的補交取暖費的通知，引起居民議論。（取材自極目新聞）

吉林省長春農安縣某家物業公司近日張貼一份補交取暖費的通知：「業主需在11月10日前補齊取暖費差額，未按時補齊取暖費差額的，供熱公司不予開栓供熱」，引發部分居民質疑物業未聽取居民的意見，就張貼通知逼迫居民補交費用的爭議。

極目新聞報導，網傳的一張通知上寫著：「由於煤炭價格上漲，可心居物業所收取暖費按以前標準難以維持。經過與相關部門溝通後，收費標準上調為取暖費住宅樓45元/㎡，商網50元/㎡，車庫48元/㎡。已繳費的業主需在11月10日前補齊取暖費差額，未按時補齊取暖費差額的業主供熱公司不予開栓供熱。已開栓的住戶，不補繳熱費的關栓。」通知的落款日期為2021年10月25日，單位名稱為農安縣可心居物業服務有限公司。

據報導，農安縣燒鍋鎮東盛路明佳•可心居小區居民李先生27日表示，小區裡確實張貼著一份要求補交取暖費差價的通知，他暫時還沒補交。9月時居民住宅樓是按照每平方米27元（人民幣，下同，約4.2美元）價格繳納的取暖費，現在通知要漲到45元，每平方米上漲了三分之二，100平方米的房子就得補交1800元。

李先生表示，取暖費屬於公共事業收費，雖然煤炭價格上漲是事實，取暖費價格是由企業定，但是不是需要通過召開聽證會等程序，聽取一下居民意見，而不是企業張貼一份通知逼迫居民補交費用？

該小區一家商舖老闆則表示，他9月份是按照每平方米34元交的取暖費，現在按照通知需要以每平方米50元的價格補交，他的店舖需要補交約2000元取暖費，不過目前還沒有補交，店裡的暖氣也還沒停。

該老闆稱，以前煤炭價格下跌時，沒有看到降價或者退費，現在煤炭價格上漲就漲取暖費，感覺有些不合理，希望當地政府部門妥善處理。

天眼查信息顯示，農安縣可心居物業服務有限公司成立於2011年，經營範圍為物業管理服務、集中供熱、管道工程設計、施工，換熱站設備安裝、施工；汽車 租賃；室內外裝飾裝修工程、道路工程施工。

農安縣燒鍋鎮燒鍋鎮信訪部門工作 人員表示，此前曾有居民代表前去反映取暖費價格上漲事宜，涉及到的小區有多個，目前當地有關部門正在與企業協商處理此事，爭取月底前有一個的結果。農安縣政府工作人員也表示已接到居民反映，正進行調查處理。