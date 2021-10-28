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神祕佛山機場 藏身荒野中對暗號再登機 8元票價飛北京

中國新聞組╱北京28日電
佛山機場被譽為是「全國最神祕的機場」。（取材自微博）
佛山機場被譽為是「全國最神祕的機場」。（取材自微博）

中國民航局統計，截至去年底，中國共有241民航機場，其中，廣東佛山機場被譽為是「全國最神秘的機場」，旅客需走過「荒野泥濘路」才到機場，登機不能只靠身分證和機票，還要對暗號。

香港01報導，與其他機場不同，佛山機場沒有興建誇張的大樓，而是隱藏在荒野中，甚至連路都沒有。機場出入口在同一個位置，旁邊沒有保安、海關，只有垃圾桶和掃把；候機大廳放了一排排坐椅，唯一一間商店只出售零食、杯麵，而最令人尷尬的是，男女需要共用同一個洗手間。

男女需要共用同一個洗手間。（取材自鳳凰WEEKLY）
男女需要共用同一個洗手間。（取材自鳳凰WEEKLY）
機場出入口在同一個位置。（取材自微博）
機場出入口在同一個位置。（取材自微博）

報導指出，不少網友都發文抱怨，稱「坐計程車一直沒人接單，後來攔到輛貨拉拉，導航沿著狹窄泥巴路，直接把我拉到了機場的後門（雖說是後門，還看不見門，盡頭是開墾中的農田）」，「凌晨3點，坐在佛山機場旁的小旅館裡等待登機，快瘋了。機場關門不給進，周邊一片荒涼，唯一一家旅館房滿連進都不給進，付50元才有個椅子坐」。

報導稱，有網友表示，到佛山機場登機不能只靠身分證和機票，還要對暗號，「坐飛機還要先進部隊大院，門口站崗的衛兵還會問你飛去哪，答對了才能進」，再走過一段泥濘路才到機場，「你見過門口居然還有泥濘地的機場嗎，走鞋子的泥垢有2厘米了，能想像到我的崩潰嗎？」

雖然不少人發文抱怨，但佛山機場的機票價格超便宜，最低只要人民幣8元（約1.25美元）就能從佛山直飛北京，因此受到很多外地人的青睞。由於佛山汽車站的機場大巴都是通往廣州白雲機場，大部分佛山本地人基本都沒去過佛山機場，甚至是從未聽說過。

佛山機場吸菸室的點火裝置。（取材自鳳凰WEEKLY）
佛山機場吸菸室的點火裝置。（取材自鳳凰WEEKLY）

機場 中國 旅館

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