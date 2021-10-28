恒大債務危機 傳中央要許家印用個人財產自救

傳中央要求許家印從個人財富中出資，以緩解恒大集團財困。（路透資料照片）

中國恒大 債務危機怎解？傳北京當局要求老闆許家印自救。外電引述消息指出，當局早前要求，恒大主席許家印應該以其個人財富緩解公司的債務危機，而各地方政府也密切監控恒大的銀行帳戶，確保公司現金用於完成在建的項目，而非用來還債。

大公報報導，恒大危機已經逐漸蔓延至其他發展商，並使房地產市場氣氛惡化，但官方不傾向以公帑拯救恒大，因此要求許家印應該出資自救。

消息指出，恒大於10月23日向國際債券 持有人償付8350萬美元的票據，令人質疑恒大這筆資金的來源，且許家印也曾經把私人資金投入到一個與債券掛鉤的中國住宅項目中，以確保項目的完成和債券持有人獲得付款，都令有關當局相信許家印有能力自救。

富比士實時富豪榜顯示，許家印身家約114億美元（約730億人民幣）。

資料顯示，恒大29日有一筆美元債券票息到期須支付，若未能償還即會債務違約，而公司於2022年仍有約74億美元的在岸和離岸債券到期，財務壓力巨大。

恒大債務危機已經逐漸蔓延至其他房企，停牌多日的當代置業日前公布，公司一筆12.85厘優先票據已於25日到期，但因宏觀經濟環境、房地產行業環境、疫情等不利因素影響，導致流動性出現問題，未能償還票據本金及票息。公司正評估財務及現金狀況，並預計近期內聘請獨立財務顧問，協助制定整體規畫。

另外，港龍中國地產公布，就身處美國境外、由非美籍人士持有的2021年到期13.5厘優先票據展開交換要約。公司稱，正在進行一項發行及出售額外新票據的獨立同步發售項目，所得款項淨額將用於再融資及作為一般營運資金用途。新票據最低收益率為13.5厘，限期364天。

另據自由亞洲電台報導，中共明年召開20大，習近平拋出「共同富裕」願景。中共近日開展「打擊富豪」運動，被視為是習近平向富豪開刀，以解救中國國庫日益空虛的問題。

報導引述中國政府數據顯示，中國外債餘額在2021年第一季度末為2萬5266億美元，而外儲餘額為3萬1700億美元，淨外匯儲備僅為6434億美元。而2015年底淨外儲還有2萬億美元，到2020年初就跌破了1萬億美元，平均每年減少3000億美元。按照這個速度，到2024年中國就會成為淨負值外債的國家。