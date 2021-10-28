不遵守防疫規定 北京冬奧擬禁賽

北京 市副市長張建東27日針對北京冬奧防疫 措施說，比賽期間相關區域將執行閉環管理。不遵守防疫規定者可能會面臨臨時或永久取消參賽資格、逐出比賽、取消相關資格等嚴重後果。

中國國務院 新聞辦公室27日舉行記者會，說明2022年北京冬奧和冬殘奧整體籌辦情況。據澎湃新聞報導，兼任北京冬奧組委會執行副主席的張建東，在會中作上述表示。

張建東表示，閉環管理很重要的特點，就是環內的人員是涉奧各利益相關方人員和中方工作人員、志願者，都執行同等的閉環管理政策，「和社會面嚴格區分開」。

但他強調，閉環管理不會對運動員和其他參與者的自由活動有嚴格限制。因為在閉環區域內，可透過專用的交通工具，在駐地和場館，場館和場館之間，以及三個賽區之間自由流動。

張建東說，與此同時，在閉環內的奧運村或其他利益相關方，像是媒體在簽約酒店，組委會也會提供諸如特色餐飲、特許商品零售、咖啡廳及健身房，以及一些休閒娛樂的設施，「讓大家都有一個很好的體驗」。

他針對北京冬奧的防疫規定說，北京冬奧防疫手冊的措施，都是依據最新的科研成果、專家意見，也借鑑其他國際賽事的經驗。相信這些應對措施可以減輕疫情風險和影響，希望所有涉奧人員能夠全力配合、遵守、執行規定。

張建東強調，至於處罰措施，組委會將嚴格執行相關處罰規定，一些細節也正在和國際奧委會溝通。不遵守防疫手冊規定的，可能會面臨著警告、臨時或永久撤銷註冊資格、臨時或永久取消參賽資格、逐出比賽、取消相關資格等「比較嚴重的後果」。