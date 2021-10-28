受困旅客嫌難吃扔免費午餐？額濟納旗滯留紛爭各說各話

不少滯留遊客發自己的吃飯視頻和照片，以自證清白。（取材自極目新聞）

一段「滯留內蒙古遊客扔掉免費午餐」的視頻在網上流傳，指遊客因疫滯留內蒙古額濟納旗，政府每天免費提供午餐，但有人嫌午餐不好吃，把盒飯直接扔掉。但有滯留旅客家屬回應，這是特殊情況的孤例，請不要以「浪費糧食」為由一邊倒網暴被困旅客。

上海新聞廣播報導，一名配送餐負責人表示，自己很努力做隔離餐，「今天吃紅燒魚，明天就會換吃雞肉、芹菜炒肉，菜單翻花樣就意味著要頻繁的買菜。」該負責人表示，「也擔著風險。我們還在一線，家裡都有老人孩子，我們都全部都沒有回家，為了保證這1000多人的餐。再怎麼的糧食都不能浪費。」內心的委屈和氣憤溢於言表。

內蒙古日報報導，不少農牧民也捐出自家「家當」——駱駝、羊、米麵等，甚至很多貧困戶、獨居老人 、殘疾人都努力捐獻各類物資；因此對部分滯留遊客扔掉免費午餐，又氣憤又心疼。還有不少熟悉當地情況的人提到，「今年全盟旅游才掙了多少錢，全都搭在抗疫裡了」。當地居民表示，「你可以說我們窮，可以說我們落後，但我們寧可自己不吃也要給你們就被你們扔掉了」。這段話加上配圖，讓不少人表示「破防」。

不過隨著輿情發酵，也有滯留旅客家屬站出來回應，免費餐食質量一直不穩定，配餐不統一，送餐時間也不統一，有特殊情況的孤例，請不要以「浪費糧食」為由一邊倒網暴被困旅客。

據極目新聞調查，有導遊證實，當時一批住在酒店的遊客因為有疑似病例，都被臨時轉移到了另一處隔離賓館，導致餐食送到後兩天未取。後來其他遊客將那些盒飯取了回來，但都不能吃了就扔掉了。這些天，也有不少當地滯留遊客發自己的吃飯視頻和照片，以自證清白。

有遊客曬出只剩下幾個辣椒殼的空飯盒說，「我吃得都只剩下辣椒了，我可沒浪費。」不少遊客對額濟納旗當地防疫工作 人員表示感謝，並稱絕大部分遊客都非常珍惜他們的付出，不會亂扔盒飯。