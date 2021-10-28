我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國務院發行「中性護照」63歲的退伍軍人第1個領到

第2次史普尼克危機？密利證實「中國極音速飛彈試射」

受困旅客嫌難吃扔免費午餐？額濟納旗滯留紛爭各說各話

中國新聞組／北京28日電
不少滯留遊客發自己的吃飯視頻和照片，以自證清白。（取材自極目新聞）
不少滯留遊客發自己的吃飯視頻和照片，以自證清白。（取材自極目新聞）

一段「滯留內蒙古遊客扔掉免費午餐」的視頻在網上流傳，指遊客因疫滯留內蒙古額濟納旗，政府每天免費提供午餐，但有人嫌午餐不好吃，把盒飯直接扔掉。但有滯留旅客家屬回應，這是特殊情況的孤例，請不要以「浪費糧食」為由一邊倒網暴被困旅客。

上海新聞廣播報導，一名配送餐負責人表示，自己很努力做隔離餐，「今天吃紅燒魚，明天就會換吃雞肉、芹菜炒肉，菜單翻花樣就意味著要頻繁的買菜。」該負責人表示，「也擔著風險。我們還在一線，家裡都有老人孩子，我們都全部都沒有回家，為了保證這1000多人的餐。再怎麼的糧食都不能浪費。」內心的委屈和氣憤溢於言表。

內蒙古日報報導，不少農牧民也捐出自家「家當」——駱駝、羊、米麵等，甚至很多貧困戶、獨居老人、殘疾人都努力捐獻各類物資；因此對部分滯留遊客扔掉免費午餐，又氣憤又心疼。還有不少熟悉當地情況的人提到，「今年全盟旅游才掙了多少錢，全都搭在抗疫裡了」。當地居民表示，「你可以說我們窮，可以說我們落後，但我們寧可自己不吃也要給你們就被你們扔掉了」。這段話加上配圖，讓不少人表示「破防」。

不過隨著輿情發酵，也有滯留旅客家屬站出來回應，免費餐食質量一直不穩定，配餐不統一，送餐時間也不統一，有特殊情況的孤例，請不要以「浪費糧食」為由一邊倒網暴被困旅客。

據極目新聞調查，有導遊證實，當時一批住在酒店的遊客因為有疑似病例，都被臨時轉移到了另一處隔離賓館，導致餐食送到後兩天未取。後來其他遊客將那些盒飯取了回來，但都不能吃了就扔掉了。這些天，也有不少當地滯留遊客發自己的吃飯視頻和照片，以自證清白。

有遊客曬出只剩下幾個辣椒殼的空飯盒說，「我吃得都只剩下辣椒了，我可沒浪費。」不少遊客對額濟納旗當地防疫工作人員表示感謝，並稱絕大部分遊客都非常珍惜他們的付出，不會亂扔盒飯。

滯留旅客家屬回應，有特殊情況的孤例，請不要以「浪費糧食」為由一邊倒網暴被困旅客。...
滯留旅客家屬回應，有特殊情況的孤例，請不要以「浪費糧食」為由一邊倒網暴被困旅客。（取材自微博）

防疫 獨居老人 工作

上一則

國安風險為由 美撤中國電信美洲牌照

下一則

雲南瑞麗封控癱瘓7月 居民大逃離 傳40萬人剩10多萬

延伸閱讀

中國本土病例+50 內蒙疫情最嚴重

中國本土病例+50 內蒙疫情最嚴重
內蒙古疫情擴大 額濟納旗旗委書記被免職

內蒙古疫情擴大 額濟納旗旗委書記被免職
從小被欺負 長大當惡霸…內蒙23歲「王老虎」姦29女

從小被欺負 長大當惡霸…內蒙23歲「王老虎」姦29女
中國1日增50例本土新冠確診 官方疾呼景區「該停即停」

中國1日增50例本土新冠確診 官方疾呼景區「該停即停」

熱門新聞

一名遊客闖入北京野生動物園白虎園區對眼前的虎群叫囂、狂吼、挑釁，但老虎始終不為所動。（百家號）

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

2021-10-25 12:17
圖為李雲迪2016年3月23日在美國紐約卡內基音樂廳演奏後向觀眾致意。新華社

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

2021-10-21 09:36
古風美食視頻博主李子柒告經理人，與「杭州微念」徹底撕破臉。（視頻截圖）

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

2021-10-27 08:00
李雲迪。(取材自微博)

李雲迪嫖娼1次1萬元 支付寶轉帳「上半年已被抓過」

2021-10-21 21:43
父親對女兒說他已老了，沒有能力一直養她。（取材自鳳凰周刊）

月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲

2021-10-22 10:00
李子柒在訪談中，少見的露出全臉。（視頻截圖）

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

2021-10-23 10:00

超人氣

更多 >
中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉
最強外食族？他買遊樂園年票爽吃一整年 只花150美元

最強外食族？他買遊樂園年票爽吃一整年 只花150美元
供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷
全美首個 紐約疫情變地方性流行

全美首個 紐約疫情變地方性流行
快看世界／這鎮為吸引新居民拼了：搬來就送錢、幫帶孩子

快看世界／這鎮為吸引新居民拼了：搬來就送錢、幫帶孩子