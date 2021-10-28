雲南瑞麗封控癱瘓7月 居民大逃離 傳40萬人剩10多萬

雲南瑞麗市自3月爆發疫情 後，七個月以來大部分時間採取封閉管理，有當地居民向媒體反映，半年來經濟與生活陷入癱瘓，大量居民逃離，「原來人口40萬，現在人口就剩十二、三萬了」；瑞麗市當局昨調整離瑞政策，按照畫分的三區，集中隔離後可離瑞。

瑞麗市地處邊境 、輸入風險高，3月底出現疫情，到了6月解封後，7月4日再次有疫情，至今仍處於封控狀態。據了解，瑞麗市自3月底爆發今年的第一輪疫情，已換過兩次書記，龔雲尊、翟玉龍在4月和7月相繼被拔官。

在上月15日，雲南省中高風險地區已清零。不過瑞麗斷斷續續仍有零星輸入個案。當局稱，疫情至今，境外輸入風險居高不下。

居民反映，「很多企業、做生意的都準備離開瑞麗了，半年沒有一分錢的收入，小孩都在家上網課，菜市場和超市都關門，高速不讓進出，而且每隔幾天一次核酸」；據報導，政府規定只能線上訂購蔬菜肉類，但許多居民反映，菜價比一般的貴，有些失業的民眾就在路邊擺攤賣菜，「原來賣珠寶的攤變成賣菜攤，滿大街賣菜，變成瑞麗的奇觀」。

瑞麗主城區的曾先生指出，他在扎根瑞麗30年，無法輕易離開，「做珠寶玉石的都做不下去，原來人口40萬，現在人口就剩十二、三萬了」。據了解，瑞麗常住人口是21萬，而翻查4月瑞麗全民核酸檢測 數字，當時官方通報採集的樣本有38.2萬份；到了7月，只有26.5萬份。

瑞麗當局昨天公布一系列措施，建立「封閉區（紅區）、管控區（黃區）和防範區（綠區）」三級管理。申請離瑞人員，根據這三區畫分，分別進行7天、14天、21天集中隔離後，可辦理離瑞手續。不過仍要求，「封閉區」足不出戶；「管控區」足不出村；「防範區」非必要不外出。