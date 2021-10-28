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新冠疫情波及中國13省市 10天增逾200確診

中國新聞組／北京28日電
北京作為全國疫情防控的重中之重，嚴格封閉管理小區的疫情防控措施。(中新社)
北京作為全國疫情防控的重中之重，嚴格封閉管理小區的疫情防控措施。(中新社)

中國新一輪本土新冠疫情持續蔓延，據官方通報，十天來，新增本土確診病例已超200例，本土疫情波及至少13個省（市、區），北京、山東、甘肅、黑龍江疫情仍在擴散中。各地紛紛升級管控措施，但疫情反覆，也再次引來清零或與病毒共存陷兩難的討論。

據國家衛健委統計，截至26日24時，本輪疫情已波及陝西、甘肅、寧夏、內蒙古、北京等十餘個省區市，本土確診病例已突破200例。昨天再有兩地因傳出確診病例升級管控，包括山東日照五蓮縣管控區擴大到主城區，小學、幼兒園已經全部停課；黑龍江自28日零時起對黑河市城區社會面實施包括小區封閉管理，公交、出租停運等的最嚴格管控。

據中新網報導，地廣人稀的內蒙古成為這波疫情中確診最集中的地區，額濟納旗疫情尤其艱難。額濟納旗旗委書記陳占雲因疫情防控不力被免職，由阿拉善盟盟委書記代欽兼任額濟納旗旗委書記。代欽上任後發出嚴格防控疫情命令指出，「對不聽勸阻擅自外出的，見一個抓一個，並依法嚴肅追究法律責任」。

北京市疫情還在擴散，本輪疫情病毒為Delta變異株，與內蒙古、甘肅等地屬於同一傳播鏈。北京作為全國疫情防控的重中之重，將嚴格進返京管理，內蒙古額濟納旗要求所有幹部職工居家辦公。

鑑於這波本土疫情已擴散到十多個省市區，文化和旅遊部27日印發「旅遊景區恢復開放疫情防控措施指南（2021年10月修訂版）」通知，強調疫情高風險地區旅遊景區，該暫停運營的要立即暫停運營。

中央社報導，中國自去年5月大致控制疫情後，持續藉由封城、大規模核酸檢測以及對密切接觸者持續隔離等方式嚴控。但疫情反覆，至今無法達到「清零」目標，維持「清零」帶來的社會成本一直在國內引起辯論。

紐約時報認為，中國是時候改變策略了，「因為這種高傳染性的新變種帶來的社會經濟和公共衛生成本現在已經超過了收益」。不過，有分析說，北京很難立刻決定當前是否應放鬆防疫，特別是明年初北京冬季奧運會即將舉行，同年3月又將召開全國「兩會」，即使要放鬆管制措施，也可能選在明年4月以後。

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