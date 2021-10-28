鍾睒睒成胡潤榜首富 馬雲身家縮水排第5 現身荷蘭看花

農夫山泉董事長鍾睒睒成為今年的中國首富。（取材自農夫山泉官網）

中國 「2021胡潤百富榜」27日在四川發布，農夫山泉創辦人鍾睒睒以3900億元人民幣(約611億美元)身價，首次成為該榜的中國首富。抖音創始人張一鳴財富則大增三倍，達3400億元，超過馬化騰、馬雲 「雙馬」躍居第二。反觀2020年首富、阿里巴巴集團創辦人馬雲，在失言和監管風波後，財富一年內縮水1450億元，僅排名第五。

此外，在中國推動2030碳達峰、2060碳中和「雙碳」目標下，新能源汽車 電池供應商寧德時代董事長曾毓群，財富也較去年增長近三倍，以3200億元身價首次進入前3名；騰訊CEO馬化騰財富較去年下降730億元，以3170億元位列第4；2020年的中國胡潤百富榜首富馬雲，身價一年內縮水了1450億元，以2550億元排名第5。

值得注意的是，深陷債務風暴的恒大創辦人許家印，身價比去年驟減1620億元，縮水程度比馬雲還多，從第5名降至第70位。在此之前，許家印曾在2017年成為胡潤百富榜上的中國首富。

除此之外，2021年胡潤百富榜上，中國房地產業前兩名富豪，為碧桂園創辦人楊國強的二女兒楊惠妍，和恆基兆業地產集團創辦人李兆基，分別以1850億元和1700億元排在第11、第15。胡潤研究院表示，這是榜上房地產行業首次沒有一位企業家進入前十名。

若從成長幅度來看，今年榜上成長較多的企業家，以新能源和汽車業為主，如掌舵長城汽車的魏建軍、韓雪娟夫婦，財富較去年增長近五倍，以2180億元排第7，新能源汽車業的小康控股張興海、顏敏夫婦，財富較去年增長7.5倍最多，達220億元。

從衰退幅度來看，除馬雲和許家印各自受金融監管和債務風暴纏身，在中國教育「雙減」政策下，校外培訓機構好未來董事長張邦鑫，身價縮水了近900億元至57億元，幅度94%最高。另，新東方集團校長俞敏洪財富也從去年的260億元縮水至75億元，線上教育機構「跟誰學」創辦人陳向東，也從去年身價800億元到今年掉出榜外。

另外，自失言和監管風波以來，轉趨低調的馬雲，在日前被外媒揭露現身西班牙後，據阿里巴巴集團旗下的南華早報曝光，馬雲人近日一直在參觀荷蘭的研究機構，考察農業技術。

南華早報刊出馬雲在溫室棚內，身穿白色防護服，和工作人員一起看蘭花的畫面指出，該畫面攝於10月25日，馬雲將繼續參觀從事農業基礎設施和植物育種的歐洲企業與研究機構。

路透、南華早報報導引述消息人士稱，馬雲認為他考察的技術可和阿里巴巴的大數據、AI技術結合，幫助中國農業實現現代化。