我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區中餐館深夜火警 消防員架雲梯雨中撲滅

富豪稅、帳戶申報爭議大 1.75兆元開支案 財源難找

中國「最缺工」職業排名 房仲退出前十名

記者陳政錄／即時報導
在官方調控房市下，房仲跌出中國最缺工行業前十名。中新社
在官方調控房市下，房仲跌出中國最缺工行業前十名。中新社

中國人社部27日發布2021年第3季度全國招聘大於求職「最缺工」的100個職業排行，其中前十名為營銷員、餐廳服務員、商品營業員、保安、快遞、家政服務員、清潔員、市場營銷專業人員、焊工、客戶服務管理員。過去長期入榜的「房地產經紀人（房仲）」和另一行業儀器儀表製造工則退出前十。

中國人社部還指出，2021年第3季與第2季相比，招聘需求和求職人數有所降低，供求關係得到緩解。

從最缺工的100個職業來看，數據顯示中國人才市場上，招聘需求人數從第2季的153.8萬人減少至111.4萬人（下降27.56%）；求職人數從第2季的51.7萬人減少至41.8萬人（下降19.15%）；缺口數從第2季的102.1萬人下降至69.6萬人（下降31.83%）。

中國人社部在27日的記者會上還指出，今年1到9月，中國全國城鎮新增就業達到1,045萬人，完成目標任務的95%；人社部表示，9月中國城鎮調查失業率為4.9%，比上月下降0.2個百分點，比上年同期下降0.5個百分點。

此外，今年1到9月，中國向1,429萬失業人員發放失業保險待遇人民幣783億元，向150萬人次發放價格臨時補貼6億元，並有16個省提高城鄉居民養老保險省級基礎養老金，超過去年。

另，今年以來，中國已有北京、上海、浙江、江蘇等18個地區，調整最低工資標準。

中國 保險 北京

上一則

WTO將討論中國禁台灣水果 國台辦：政治操弄

延伸閱讀

帶著掃把上街頭…舊金山華裔家政工 爭取帶薪假

帶著掃把上街頭…舊金山華裔家政工 爭取帶薪假
招工崗位多 華埠新僑再辦招聘會

招工崗位多 華埠新僑再辦招聘會
舊金山華裔家政工 爭取帶薪假

舊金山華裔家政工 爭取帶薪假
影音履歷 成年輕人求職利器

影音履歷 成年輕人求職利器

熱門新聞

一名遊客闖入北京野生動物園白虎園區對眼前的虎群叫囂、狂吼、挑釁，但老虎始終不為所動。（百家號）

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

2021-10-25 12:17
圖為李雲迪2016年3月23日在美國紐約卡內基音樂廳演奏後向觀眾致意。新華社

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

2021-10-21 09:36
李雲迪。(取材自微博)

李雲迪嫖娼1次1萬元 支付寶轉帳「上半年已被抓過」

2021-10-21 21:43
父親對女兒說他已老了，沒有能力一直養她。（取材自鳳凰周刊）

月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲

2021-10-22 10:00
李子柒在訪談中，少見的露出全臉。（視頻截圖）

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

2021-10-23 10:00
李雲迪。(新華社)

李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？

2021-10-21 20:32

超人氣

更多 >
35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收
江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲

江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲
鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎

鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎
家得寶與百思買宣布下架兩家中國品牌監視器產品

家得寶與百思買宣布下架兩家中國品牌監視器產品
美撤銷中國電信子公司在美營運權 限60天內終止業務

美撤銷中國電信子公司在美營運權 限60天內終止業務