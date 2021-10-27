蓄一字鬍像極爺爺 魯迅孫自曝「不會寫作文」沒人信

魯迅的長孫周令飛自曝文筆不好，但是沒人相信。（取材自上觀新聞）

魯迅長孫周令飛日前出席「魯迅逝世85周年紀念日」活動，不少網友都被他的長相吸引住了。標誌性的一字鬍，簡直和教科書上的魯迅一模一樣。「我最不會寫作，他們不信…」周令飛受訪直白表示，自己文筆不好，更火上熱搜，網友驚呼「點開前沒想到這麼好笑」。

https://www.youtube.com/watch?v=V5-rGgGAuUw

影音來源：YouTube

上觀新聞報導，周令飛接受採訪的這條視頻，瞬間被彈幕淹沒，網友們集體驚呼「實在太像了」、「基因也太神奇了吧」。

周令飛此前接受採訪時，就坦言作為魯迅的孫子壓力山大，還自曝了不少趣事和囧事，想去當兵結果被分配到衛生所。

周令飛表示，「中學畢業，我去參軍，因為想逃開一個大家都認識我的環境，當兵就沒人認識我了嘛，當時就是這麼天真。而且看了很多書，《鋼鐵是怎樣煉成的》對孩子的感染力非常強，想保家衛國。但一開始，軍代表認為魯迅的後代吃不了苦，我就故意在他們面前掃地、啃窩窩頭，磨了很久，終於同意我參軍了。但是沒想到，第一天新兵連訓練，連長就點名『周令飛，魯迅的孫子』，那一剎那我發現，還是逃不掉。新兵連結束後分配工作 ，我居然被分配到衛生所。我問為什麼，他們說魯迅原本學醫，後來棄醫從文，你要完成祖父未完成的事業。」

魯迅。 （取材自上觀新聞）

其實當年在周令飛出生之前，魯迅就已經去世了，他從未見過爺爺。

周令飛說自己沒上學之前，根本沒人跟他提過魯迅，他每天都開開心心。

「後來上學了，當上到魯迅的課文，大家知道了我的背景之後，我就在眾目睽睽之下每天被指指點點。同學們經常說：『又要背你爺爺的文章。』」

周令飛哀怨的說，「要我寫通訊報導，我最不會寫的就是作文，他們不信，就得寫，因為我是魯迅的孫子。」

「沒轍，寫吧，起了一個頭，寫不下去，已經半夜兩三點鐘，太睏了，排長拿根菸給我抽，我說不會，他說怎麼可能，魯迅抽菸……」。

周令飛還說了個哭笑不得的事情，他讀書時每次一出門，小伙伴們就都叫他「魯迅孫子」，而且叫得特別順，聽上去就像是用北京 話在罵人。

年輕時感覺被無數雙眼睛盯著，所以一心想要逃離，而如今68歲的他已坦然認同這個身分，並致力於發揚魯迅精神文化。