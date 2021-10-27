我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美挺台參與UN活動 國會議員：非中共所稱的錯誤訊號

本周全美染疫新增案例 相比上月高峰減58%

蓄一字鬍像極爺爺 魯迅孫自曝「不會寫作文」沒人信

中國新聞組╱北京27日電
魯迅的長孫周令飛自曝文筆不好，但是沒人相信。（取材自上觀新聞）
魯迅的長孫周令飛自曝文筆不好，但是沒人相信。（取材自上觀新聞）

魯迅長孫周令飛日前出席「魯迅逝世85周年紀念日」活動，不少網友都被他的長相吸引住了。標誌性的一字鬍，簡直和教科書上的魯迅一模一樣。「我最不會寫作，他們不信…」周令飛受訪直白表示，自己文筆不好，更火上熱搜，網友驚呼「點開前沒想到這麼好笑」。

https://www.youtube.com/watch?v=V5-rGgGAuUw

影音來源：YouTube

上觀新聞報導，周令飛接受採訪的這條視頻，瞬間被彈幕淹沒，網友們集體驚呼「實在太像了」、「基因也太神奇了吧」。

周令飛此前接受採訪時，就坦言作為魯迅的孫子壓力山大，還自曝了不少趣事和囧事，想去當兵結果被分配到衛生所。

周令飛表示，「中學畢業，我去參軍，因為想逃開一個大家都認識我的環境，當兵就沒人認識我了嘛，當時就是這麼天真。而且看了很多書，《鋼鐵是怎樣煉成的》對孩子的感染力非常強，想保家衛國。但一開始，軍代表認為魯迅的後代吃不了苦，我就故意在他們面前掃地、啃窩窩頭，磨了很久，終於同意我參軍了。但是沒想到，第一天新兵連訓練，連長就點名『周令飛，魯迅的孫子』，那一剎那我發現，還是逃不掉。新兵連結束後分配工作，我居然被分配到衛生所。我問為什麼，他們說魯迅原本學醫，後來棄醫從文，你要完成祖父未完成的事業。」

魯迅。 （取材自上觀新聞）
魯迅。 （取材自上觀新聞）

其實當年在周令飛出生之前，魯迅就已經去世了，他從未見過爺爺。

周令飛說自己沒上學之前，根本沒人跟他提過魯迅，他每天都開開心心。

「後來上學了，當上到魯迅的課文，大家知道了我的背景之後，我就在眾目睽睽之下每天被指指點點。同學們經常說：『又要背你爺爺的文章。』」

周令飛哀怨的說，「要我寫通訊報導，我最不會寫的就是作文，他們不信，就得寫，因為我是魯迅的孫子。」

「沒轍，寫吧，起了一個頭，寫不下去，已經半夜兩三點鐘，太睏了，排長拿根菸給我抽，我說不會，他說怎麼可能，魯迅抽菸……」。

周令飛還說了個哭笑不得的事情，他讀書時每次一出門，小伙伴們就都叫他「魯迅孫子」，而且叫得特別順，聽上去就像是用北京話在罵人。

年輕時感覺被無數雙眼睛盯著，所以一心想要逃離，而如今68歲的他已坦然認同這個身分，並致力於發揚魯迅精神文化。

魯迅長孫、魯迅文化基金會會長周令飛在《魯迅手稿全集》新書首發式上致辭。（取材自上...
魯迅長孫、魯迅文化基金會會長周令飛在《魯迅手稿全集》新書首發式上致辭。（取材自上觀新聞）

北京 工作 YouTube

上一則

電影檢查條例通過 香港進入國安禁片年代

下一則

阿里旗下媒體曝光 馬雲現身荷蘭看蘭花

延伸閱讀

亞裔之聲 「巴德當代樂團專場」演繹華人故事

亞裔之聲 「巴德當代樂團專場」演繹華人故事
大家來寫書／方時壯「余生瑣談」 憶80年人生經歷

大家來寫書／方時壯「余生瑣談」 憶80年人生經歷
舉重／3塊金牌掛女友脖子 奧運冠軍石智勇求婚成功

舉重／3塊金牌掛女友脖子 奧運冠軍石智勇求婚成功
如今國人比清朝子民愚昧？

如今國人比清朝子民愚昧？

熱門新聞

一名遊客闖入北京野生動物園白虎園區對眼前的虎群叫囂、狂吼、挑釁，但老虎始終不為所動。（百家號）

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

2021-10-25 12:17
圖為李雲迪2016年3月23日在美國紐約卡內基音樂廳演奏後向觀眾致意。新華社

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

2021-10-21 09:36
李雲迪。(取材自微博)

李雲迪嫖娼1次1萬元 支付寶轉帳「上半年已被抓過」

2021-10-21 21:43
父親對女兒說他已老了，沒有能力一直養她。（取材自鳳凰周刊）

月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲

2021-10-22 10:00
李子柒在訪談中，少見的露出全臉。（視頻截圖）

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

2021-10-23 10:00
李雲迪。(新華社)

李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？

2021-10-21 20:32

超人氣

更多 >
35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收
家得寶與百思買宣布下架兩家中國品牌監視器產品

家得寶與百思買宣布下架兩家中國品牌監視器產品
美撤銷中國電信子公司在美營運權 限60天內終止業務

美撤銷中國電信子公司在美營運權 限60天內終止業務
日皇室女眷不能承受之重 真子公主覺得「自尊遭踐踏」

日皇室女眷不能承受之重 真子公主覺得「自尊遭踐踏」
暴雨過境 紐新逾4000戶停電 皇后區情況嚴重

暴雨過境 紐新逾4000戶停電 皇后區情況嚴重