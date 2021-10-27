中國缺電缺煤缺柴油 加油漲價還限量 「恐會持續數月」

廣西南寧許多車主趕在油價調漲前加油，導致加油站大牌長龍。（中新社）

中國 近來能源荒頻傳，除早前已傳出的缺煤、缺電外，據財新網報導，現在還傳出全國性柴油緊缺，許多柴油車都面臨「加油難」的窘況。預估中國當前柴油短缺現象，恐怕還會持續數個月。

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中國多地民眾近來頻頻反映加不到柴油的情況。河北石家莊一名卡車銷售人員表示，柴油卡車整車加滿約需1000升，但現在加油站柴油限加100升。

財新網指出，中國國內柴油價 格近來普遍走高。在10月22日24時最新一次調價後，目前中國柴油零售價普遍超過每公升人民幣7.2元（約1.12美元），較年初上漲約30%。

報導稱，中國當前柴油短缺是全國性的。「金聯創」成品油高級分析師 徐朋表示，9月以來，由於全國大範圍限電，很多企業為按時交付訂單自行以柴油發電，導致柴油的需求突然意外增加。

與此同時，中國柴油的供給卻是在減少。隆眾資訊成品油分析師王倩倩指出，今年前九個月，中國柴油產量1.56億噸，年比減少4.4%，對應減量680萬噸。

此外，今年6月起，大陸對輕質循環油開徵消費稅，導致進口量從8月就開始出現大幅下滑，8至9月減少了近300萬噸，對應調和柴油約400萬噸。加上今年大陸環保嚴查，也讓調和柴油總供給量減少約600萬噸。

另一方面，今年前九個月，中國柴油出口總量1,521萬噸，年比增長15%。柴油產量減少、調和油減量、出口增加，導致柴油供給減少約1480萬噸。

報導稱，為應對當前柴油短缺，中國各煉油廠都已經在增加柴油產量，同時將部分出口轉內銷。但王倩倩預期，短時間內，大陸柴油供需仍難以平衡，「柴油供應偏緊，可能會持續三個月」。