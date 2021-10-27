中國量子計算快超級電腦1000萬倍 創「全球唯一記錄」

中國研製的量子電腦「祖冲之號」。（取材自澎湃新聞）

央視近日報導，中國 超導量子計算研究團隊構建了66比特可編程超導量子計算原型機「祖沖之二號」，比目前最快的超級計算機快1000萬倍。這使得中國成為目前世界上唯一在兩種物理體系，達到「量子計算優越性」里程碑的國家。

香港 01報導，根據央視新聞，中國科學院（中科院）科研團隊近日在超導量子和光量子的量子計算方面取得重要進展，構建了66比特可程式設計超導量子計算原型機「祖沖之2號」，實現了對「量子隨機線路取樣」任務的快速求解，比目前最快的超級電腦快1000萬倍，計算複雜度比Google的超導量子計算原型機「懸鈴木」高100萬倍。這使中國首次在超導體系達到了「量子計算優越性」里程碑。

同時，光量子計算研究團隊構建了113個光子144模式的量子計算原型機「九章二號」，處理特定問題的速度比超級電腦更快，並增強了光量子計算原型機的編程計算能力。

中國科技大學宣佈該校潘建偉等人成功構建113個光子的量子計算機「九章2號」，較谷歌量子電腦快億億億倍。圖為光量子干涉實物圖。（新華社)

中國科學技術大學教授陸朝陽表示，「我們把之前的九章光量子計算機從之前的76個光子增加到了113個光子，比超級計算機快億億億倍。」

在中美科技博弈背景下，近年來，量子科技發展突飛猛進，習近平 曾指出，量子科技成為新一輪科技革命和產業變革的前沿領域。「加快發展量子科技，對促進高質量發展、保障國家安全具有非常重要的作用。」

報導指出，超導量子比特與光量子比特是國際公認的有望實現可擴展量子計算的物理體系。量子電腦對特定問題的求解超越超級電腦即量子計算優越性，是量子計算發展的第一個里程碑。

中科院院士潘建偉指出，下一步希望能夠透過4到5年的努力實現「量子糾錯，」在使用量子糾錯的基礎之上，如此就可以來探索用一些專用的量子電腦或者量子類比機來解決一些具有重大應用價值的科學問題。