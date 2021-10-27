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官方要求：核酸檢測機構須24小時服務 6小時出結果

特派記者賴錦宏／北京27日電
在寧夏銀川市金鳳區萬達廣場採樣點，醫務人員在對居民進行核酸採樣。（新華社）
在寧夏銀川市金鳳區萬達廣場採樣點，醫務人員在對居民進行核酸採樣。（新華社）

國務院應對新冠肺炎疫情聯防聯控機制醫療救治組日前下發「關於進一步強化當前新冠病毒核酸檢測服務的通知」，要求核酸檢測機構要提供24小時核酸檢測服務，力爭在六小時之內報告結果，並通過信息化手段及時向民眾推送。

通知稱，當前，中國局部地區出現小規模聚集性疫情和零星散發病例，暴露出部分地區核酸檢測機構布局不合理、檢測服務不夠便捷、檢測結果反饋不及時等問題。

目前全球疫情仍在擴散並呈現新的特點，多國放鬆管控、減少出入境人員限制，中國外防輸入形勢嚴峻。

根據相關要求，中國各地所有二級及以上綜合醫院、傳染病專科醫院、各級疾控機構等，均應當具備核酸檢測能力並提供檢測服務。衛生健康行政部門要通過官方網站、APP、微信公眾號、公共服務小程序等多種方式，向社會公布轄區內所有核酸檢測機構名單、工作時間、聯繫電話、地址等，並及時更新，鼓勵開發可視化地圖便於群眾查詢。

此外，核酸檢測機構要向社會提供24小時核酸檢測服務。要加強核酸採樣、送檢、報告各環節銜接，進一步縮短核酸檢測結果報告時間。特別是對「願檢盡檢」人群的核酸檢測，要力爭在六小時之內報告結果，並通過信息化手段及時向群眾推送，鼓勵根據檢測量，配備新冠病毒核酸快檢試劑及配套設備，減少等待時間。

人口流動性強的省會城市、中心城市、口岸城市、旅遊城市等，要強化核酸檢測服務。在落實上述要求的基礎上，進一步擴大核酸檢測服務供給，方便群眾就近就便獲得核酸檢測服務；同時，確保在規定時間內，及時反饋檢測結果，最大程度避免疫情外溢風險。

檢測 疫情 中國

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