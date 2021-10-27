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內蒙古疫情擴大 額濟納旗旗委書記被免職

中國新聞組／北京27日電
內蒙古額濟納旗旗委書記陳占雲被免職。（取材自北京日報網）
內蒙古額濟納旗旗委書記陳占雲被免職。（取材自北京日報網）

中國近期本土疫情升溫，內蒙古額濟納旗成為當前疫情熱區，一日內新增本土確診病例35例，當地政府要求所有居民足不出戶居家抗疫外，近萬名遊客也被迫滯留，牧民紛紛拿出食物伸出援手。此外，額濟納旗旗委書記陳占雲因疫情防控不力，火速遭到拔官。

26日傳出，內蒙古自治區黨委以內蒙古額濟納旗旗委書記陳占雲，因疫情防控工作中屢職盡責和落實不力，被免去其額濟納旗旗委書記職務，由阿拉善盟盟委書記代欽兼任額濟納旗旗委書記。

額濟納旗最低氣溫已逼近零度，滯留遊客中，既有散客，也有幾十、上百人的老年旅行團，這個人口不過3餘萬的邊陲小城，不僅面對著疫情防控的巨大壓力，還得解決近萬名遊客食宿的難題。

額濟納旗常住人口約3.6萬人，因每年10月是當地旅遊旺季，內蒙疫情爆發後，目前約有9700名外地遊客因就地隔離而滯留。自18日通報5名額濟納旗人與外地遊客接觸後確診，當地隨即實施封閉管理48小時，並展開大規模核酸檢測

22日起，額濟納旗每日為滯留遊客免費提供一餐正餐、一個醫用口罩、一份泡麵、火腿和礦泉水。當地要求旅館於這段期間實施價格控制，規定房租每天不超過200元人民幣（約31美元），有當地酒店負責人稱，疫情之下，單是一日的人力成本便損失7000元。

自疫情爆發以來，當地不少牧民紛紛伸出援手，拿出家中的米麵，製成油餅、饅頭等食物派發給滯留於民宿的遊客，還有人甚至向地方官員表示願意捐出駱駝和羊。

額濟納旗文化旅遊廣電局也對滯留當地的遊客表示，將贈送當地三個景區門票一張，三年內可免費遊覽。

25日7時至26日8時，內蒙古自治區報告新增36例本土確診病例，其中鄂爾多斯市伊金霍洛旗1例，阿拉善盟額濟納旗35例。

截至26日8時，內蒙古自治區目前累計98例本土確診病例，其中呼和浩特市土左旗2例及新城區1例；錫林郭勒盟二連浩特市15例；鄂爾多斯市伊金霍洛旗1例；阿拉善盟額濟納旗78例；阿拉善左旗1例。

疫情 檢測 口罩

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