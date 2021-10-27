靈感來自玉璧 北京冬奧「同心」獎牌亮相　

2022年北京冬奧會和冬殘奧會獎牌「同心」在北京發布，設計靈感來自古代同心圓玉璧，獎牌共設五環，「五環同心，同心歸園」，表達了「天地合·人心同」的中華文化內涵，此為獎牌正面。 (新華社)

北京 2022冬奧倒數計時100天，26日正式發布冬奧會及殘奧會獎牌。獎牌被命名為「同心」，設計靈感來自古代同心圓玉璧，而其設計理念亦與北京2008奧運會獎牌「金鑲玉」相呼應。

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新華社報導，在「一起向未來—北京2022年冬奧會倒計時100天主題活動」現場，北京冬奧會及冬殘奧會獎牌「同心」正式發布。獎牌由圓環加圓心構成，形象來源於中國 古代同心圓玉璧。獎牌共設五環，「五環同心，同心歸園」，表達了「天地合·人心同」的中華文化內涵，亦象征奧林匹克精神將全球人民聚集在一起，共享冬奧。

北京冬奧會獎牌正面中心刻有奧林匹克五環標誌，周圍刻有北京2022年冬奧會英文全稱「XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022」字樣。再外圍的圓環則做了打凹處理，取意傳統弦紋玉璧，倒數第二層圓環上刻有冰雪紋與祥雲紋。

北京冬奧會獎牌背面中心刻有北京冬奧會會徽；周圍刻有「北京2022年第24屆冬季奧林匹克運動會」中文字樣。圓環上刻有24個點及運動弧線，取意古代天文圖，象徵浩瀚星空、人與自然的和諧。最外環則刻有獲獎運動員 的比賽項目名稱。

至於北京冬殘奧會獎牌正面則刻有國際殘奧委會標誌、北京2022年冬殘奧會英文全稱「Beijing 2022 Paralymic Winter Games」字樣及金、銀、銅的盲文。