狗烘乾後中暑亡？寵物店員工穿厚衣「烤」2.5小時自清

史迪仔在醫院搶救。(取材自紅星新聞)

成都馮女士日前將兩隻大型犬送到一家寵物店洗澡，接回當晚，其中一隻阿拉斯加犬史迪仔出現嘔吐、哈氣等情況，最後確診「中暑、呼吸衰竭」。隔天下午，史迪仔去世，馮女士認為愛犬的死因，是在寵物店攝氏38度的烘乾箱裡待了兩個多小時。而寵物店為了自證清白，讓員工親自測試，在相同溫度下於烘乾箱裡待了兩個半小時。

監控畫面：史迪仔仍在烘乾箱內。(取材自紅星新聞)

紅星新聞報導，10月12日下午2時許，馮女士將家中兩隻阿拉斯加犬送到位於成都府青路的寵物店洗澡，晚上7時多將兩隻狗接回家。「晚上11時，我給史迪仔餵飯，先吃了兩口，然後就吐了、拉稀，不斷喘氣。」馮女士說，此後，狗被送到家附近的一家寵物醫院，檢查顯示狗已經出現腎臟損傷。

由於該家寵物醫院凌晨沒有寵物醫生值班，狗又被轉到另一家醫院做降溫處理、輸液，但兩個小時後還是沒有好轉，並且出現抽搐。

接著，馮女士又將狗帶到第三家大型的寵物醫院救治。此時，狗體溫已經超過攝氏42度，「醫生說是中暑了。」馮女士不敢相信，因為她沒有帶狗去任何地方，而且當天氣溫只有攝氏15度。最終，史迪仔因體內溫度過高、時間過長，在13日下午5時許，因器官衰竭、呼吸衰竭死亡。

馮女士認定很可能是寵物店的問題，17日到寵物店查看監控，發現兩隻狗在洗澡後，被送進了烘乾溫度設定為攝氏38度的烘乾箱。其中，史迪仔待在烘乾箱裡兩小時又六分鐘，期間也沒有工作 人員前去查看情況。

馮女士指出，她詢問過寵物店所使用的烘乾設備品牌的客服，對方告知該型號並不適用於大型犬，「放進去會很擠，站不起來」。並且告知溫度一般設定為攝氏34到36度，時長五、六十分鐘。而馮女士的兩隻狗正屬於大型犬，監控畫面中，兩隻狗都蜷縮在箱內，無法起身、站立。

馮女士表示，在與店家協商過程中，對方始終不承認是自己的問題，認為狗不是在店裡死亡的。目前，雙方已因協商爭議多次報警。

據報導，寵物店老闆張先生表示，對於狗去世的事，他沒有逃避責任，但的確也不能百分百證明是自己店的責任。畢竟，從狗洗完澡離開到死亡，中間有21個小時的間隔時間。並且從監控視頻上看，狗離開寵物店時，也沒有煩躁、哈氣、流口水等異常情況。

而為了證明寵物犬在烘乾設備會不會感到難受，寵物店一名女性工作人員穿著秋冬穿著，進入烘乾箱內待了兩個半小時。結果顯示，工作人員從烘乾箱裡出來後，面部沒有明顯的異常潮紅和出汗情況。

張先生說，事情發生後，他們也一直在協商，他希望對方能提出一個賠償方案，「對錯大家都有，但我們還是一直想解決問題。」